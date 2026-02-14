Epsteins psyke analyserat – skolboksexempel på "mörka triaden"

Folkutbytet

Invandrare snart i majoritet i både Stockholm och Göteborg

Skräcksiffrorna från SCB. Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus

"Man måste hugga huvudet av ett vitt, blont barn": Afrikansk trolldom tros ligga bakom våldtäktsmord på 12-åring

Kom aldrig hem från skolan – hittades stympad i resväska. Misstänkta mörderskan drack flickans blod och diskuterade mordritualer.0 Plus

Toppfeministen, SVT-kvinnan och 15-åringen – de är svenskarna i Epstein-härvan

20.000 dokument släppta. Statliga programledarens försvar: Har "absolut inte" haft gruppsex med 14-åriga flickor.0 Plus

Nyheter från förstasidan

SD: Sveriges Radio ljuger om att spädbarn ska utvisas

Historien om Emanuel, åtta månader, väcker ramaskri. Men det hela är bara en mediebluff, konstaterar SD-toppar.0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.