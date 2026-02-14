Epsteins psyke analyserat – skolboksexempel på "mörka triaden"

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.
Skräcksiffrorna från SCB.
Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus
Kom aldrig hem från skolan – hittades stympad i resväska.
Misstänkta mörderskan drack flickans blod och diskuterade mordritualer.0 Plus
20.000 dokument släppta.
Statliga programledarens försvar: Har "absolut inte" haft gruppsex med 14-åriga flickor.0 Plus
Historien om Emanuel, åtta månader, väcker ramaskri. Men det hela är bara en mediebluff, konstaterar SD-toppar.0
Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0
Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.