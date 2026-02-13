SD: Sveriges Radio ljuger om att spädbarn ska utvisas

I sitt uppmärksammade reportage rapporterar Ekot att Emanuel, som föddes i Sverige i maj förra året, har fått ett utvisningsbeslut.

Mamman, iraniern Masoumeh Ghorbani, arbetar som undersköterska på Karolinska universitetssjukhuset och fick arbetstillstånd genom så kallat spårbyte 2022.

Efter att reglerna ändrades i april i fjol kan anhöriga till personer som gjort spårbyte inte längre få uppehållstillstånd, enligt Ekot.

– Vi trodde vi har en familj vi måste bo tillsammans. Det är jätteorolig, säger Masoumeh Ghorbani i Ekots inslag.

I början av januari beslutade Migrationsverket att barnet ska utvisas till Iran. Familjen har överklagat till migrationsdomstolen. Samtidigt är alla utvisningar till Iran pausade på grund av säkerhetsläget.

Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth säger att det saknas laglig grund för att bevilja uppehållstillstånd i det aktuella fallet.

– Då kan vi inte komma fram till något annat beslut än att inte bevilja uppehållstillstånd.

Men SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling ifrågasätter beskrivningen och konstaterar att det rör sig om rena "lögner" från Sveriges Radios sida.

"Hos Sveriges Radio verkar nu alla hämningar ha släppt vad gäller hur mycket man är beredd att ljuga för lyssnarna. Här har uppenbarligen föräldrarna inte fått sitt spårbyte förlängt och barnet måste följa med föräldrarna. Det är alltså inte barnet som fått utvisningsbeslut", skriver han på X.

I en senare tråd skriver Aspling:

"Har grävt lite mer i detta och det blir bara mer märkligt. 1) Föräldrarna verkar vara inne på sin andra tillståndsperiod (ingen vet säkert men det ser ut så) vilket betyder att de kommer kunna ansöka om PUT i augusti och stanna i Sverige. Barnet får sen tillstånd på anknytning."

Han tillägger:

"Det finns, tvärtemot vad Migrationsverket säger absolut en möjlighet att bevilja UT till bebisen i den här situationen. Den här situationen är så pass ovanlig att den borde utgöra synnerliga skäl. Det är dessutom extremt märkligt att verket inte bara väntar på att föräldrarna kan förlänga sitt tillstånd senare i år."

Även SD-ledaren Jimmie Åkesson kommenterar fallet, på Facebook, genom att hänvisa till ett exempel med "ett fiktivt par från Långtbortistan".

"Ett fiktivt par från Långtbortistan kom för några år sedan till Sverige för att söka asyl. Efter noggrann prövning mot Sveriges dåvarande mycket generösa regelverk fann svenska myndigheter att paret saknade asylskäl. Vederbörande kunde då valt att acceptera beslutet och återvända, men istället beslöt man att använda sig av det som kallas spårbyte. De sökte och beviljades således arbetstillstånd istället, och kunde alltså fortsatt vistas i Sverige tillfälligt."

Åkesson fortsätter:

"Vi har nu, tillsammans med regeringen, avskaffat möjligheten till spårbyte. Detta för att undvika missbruk och istället skapa ordning och reda i migrationspolitiken. Det innebär att det spårbytande paret från Långtbortistan, vars arbetstillstånd snart går ut, måste söka förlängning av sitt arbetstillstånd mot de nya, ordinarie regler som gäller. Det räknas som ett nytt arbetstillstånd, som måste sökas från hemlandet. Av det följer, helt rimligt, att deras nyligen födda barn inte ensamt kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige förrän föräldrarnas arbetstillstånd förlängts. När vi avskaffade spårbytet införde vi också en säkerhetsventil för de personer som haft sitt tillstånd i två år, de personerna kan söka om ett nytt tillstånd utan att återvända hem."

SD-ledaren konstaterar att "någon utvisning av barnet kommer inte att ske i praktiken".

"Det förstår alla som vill förstå. Familjen hålls ihop tills det är dags att återvända hem, om det är det som blir aktuellt."