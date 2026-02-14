Här tröstar Rubio EU-politikerna efter JD Vances tal i München

Publicerad 14 februari 2026 kl 12.22

Utrikes. USA:s utrikesminister Marco Rubio försökte lugna europeiska ledare efter fjolårets uppmärksammade tal i München. Samtidigt meddelar statsminister Ulf Kristersson att inget är förlåtet och att relationen mellan USA och Europa har försämrats.

Dela artikeln

– Vårt öde kommer alltid att vara sammanflätat med ert, säger Rubio om banden mellan USA och Europa idag, och drog stående ovationer från de globalt lagda politikerna i publiken.

– Vi vill att Europa ska vara starkt. USA och Europa hör ihop, fortsätter han och betonar att parterna är del av samma västerländska civilisation.

– Vi är del av samma civilisation, en västerländsk civilisation.

– Europas säkerhet kommer aldrig vara frånkopplad från USA:s säkerhet.

Rubio hänvisar också till vicepresident JD Vances omtalade tal på samma plats förra året, då Vance i praktiken skällde ut de europeiska ledarna för deras ansvarslösa syn på invandring, yttrandefrihet och sin egen roll i en demokrati.

En del i publiken såg ut som om de hellre velat sjunka genom golvet.

– Direktheten grundade sig i att USA bryr sig om Europa, sade Rubio idag.

– Systemet behöver reformeras, och i det arbetet vill USA under Donald Trump vara ledande, säger han.

Statsminister Ulf Kristersson skriver på X att relationen med USA har försämrats.

”Vi måste vara ärliga med att vår relation har tagit stryk. Detta betyder inte alls att vi ska överge de transatlantiska förbindelserna”, skriver han.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz beskriver relationen som en återgång till verkligheten.

Folkutbytet

Invandrare snart i majoritet i både Stockholm och Göteborg

Skräcksiffrorna från SCB. Folkutbytet fortsätter i rasande fart.0 Plus

"Man måste hugga huvudet av ett vitt, blont barn": Afrikansk trolldom tros ligga bakom våldtäktsmord på 12-åring

Kom aldrig hem från skolan – hittades stympad i resväska. Misstänkta mörderskan drack flickans blod och diskuterade mordritualer.0 Plus

Toppfeministen, SVT-kvinnan och 15-åringen – de är svenskarna i Epstein-härvan

20.000 dokument släppta. Statliga programledarens försvar: Har "absolut inte" haft gruppsex med 14-åriga flickor.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Katja Nyberg nekar till brott: "Inte tagit kokain eller kört rattfull"

SD toppen vill dock inte svara på om hon hade kokain på sig. "Jag lyssnar på vad min advokat säger".0 

Ekonominyheter

C-ledaren: Euro ska införas – utan ny folkomröstning

Beskedet från Elisabeth Thand Ringqvist.. "Jag tycker inte vi ska ha en folkomröstning."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.