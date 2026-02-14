Här tröstar Rubio EU-politikerna efter JD Vances tal i München

– Vårt öde kommer alltid att vara sammanflätat med ert, säger Rubio om banden mellan USA och Europa idag, och drog stående ovationer från de globalt lagda politikerna i publiken.

– Vi vill att Europa ska vara starkt. USA och Europa hör ihop, fortsätter han och betonar att parterna är del av samma västerländska civilisation.

– Vi är del av samma civilisation, en västerländsk civilisation.

– Europas säkerhet kommer aldrig vara frånkopplad från USA:s säkerhet.

Rubio hänvisar också till vicepresident JD Vances omtalade tal på samma plats förra året, då Vance i praktiken skällde ut de europeiska ledarna för deras ansvarslösa syn på invandring, yttrandefrihet och sin egen roll i en demokrati.

En del i publiken såg ut som om de hellre velat sjunka genom golvet.

– Direktheten grundade sig i att USA bryr sig om Europa, sade Rubio idag.

– Systemet behöver reformeras, och i det arbetet vill USA under Donald Trump vara ledande, säger han.

Statsminister Ulf Kristersson skriver på X att relationen med USA har försämrats.

”Vi måste vara ärliga med att vår relation har tagit stryk. Detta betyder inte alls att vi ska överge de transatlantiska förbindelserna”, skriver han.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz beskriver relationen som en återgång till verkligheten.