Även SVT fulklippte Trump – avslöjandet sprids snabbt bland MAGA-anhängare

Publicerad 13 november 2025 kl 21.45

Media. SVT anklagas nu för att ha gjort som BBC och fulklippt Donald Trumps tal den 6 januari 2021 på ett sätt som får honom att framstå som ansvarig för stormningen av Kapitolium. Klippet från svensk public service får nu stor internationell spridning bland Trump-anhängare i USA.

Två toppchefer på brittiska BBC har lämnat sina poster sedan det avslöjats att bolaget klippt Trumps tal från den 6 januari på ett sätt som gav intrycket att han eldade på stormningen av Kapitolium.

Trump hotar public servicebolaget med en stämning på en miljard dollar om de inte senast under fredagen ber om ursäkt för det de gjort och rättar dokumentären.

Nu rapporterar tidningen Kvartal att SVT i ”allt väsentligt” gjort samma sak som BBC. I ett inslag förra året använde SVT ett ihopklippt utdrag ur talet där flera skilda partier satts samman så att det låter som om Trump uppmanar sina anhängare att angripa kongressen.

Samtidigt utelämnades, precis som i BBC:s version, den passage där han uppmanar sina anhängare att "fredligt och patriotiskt göra sina röster hörda".

SVT-klippet har nu snabbt börjat spridas i USA. X-kontot Libs of Tiktok – en känd Trump-anhängare – skriver att svensk public service "också verkar ha redigerat Trumps tal för att få det att se ut som att han uppmanade till ett upplopp, precis som BBC gjorde".

Klippet har fått över en kvarts miljon visningar på X.

Sveriges Television svarade först inte Kvartal på sakfrågorna om hur klippet redigerats. I ett mejlsvar från tv-bolagets marknadsdesk hette det i stället:

”Våra utgivare är trygga med SVT Nyheters samlade publiceringar i samband med stormningen av Kapitolium.”

Efter granskningen har SVT dock justerat både texten och klippet i sin publicering. Artikeln har fått en förklaring och klippet har tillfogats svarta rutor med paustecken mellan de olika delarna av talet, skriver Kvartal.

SVT Nyheter beskriver nu saken öppet och ansvarig utgivare Karin Ekman kommenterar i en skriftlig kommentar:

"Det är bra att vi uppmärksammats på det här klippet. Nu kommer vi att fundera på hur vi ska säkerställa att korta klipp i anslutning till dokumentärer alltid har ett begripligt sammanhang."

Hon fortsätter:

"Vi har nu uppdaterat texten till klippet, så att det är tydligare för vår publik i vilket sammanhang den har publicerats."

