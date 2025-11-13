Sex NMR-medlemmar döms efter att ha häcklat Ygeman

De dömda är fem män och en kvinna som enligt tingsrätten deltog i aktionen på Stora torget, klädda i mörka kläder och med delvis täckta ansikten.

– Socialdemokrati, folkförräderi, skanderade de.

Handgemäng uppstod och personer från S-evenemanget brottade ner NMR-medlemmarna och höll fast dem tills polisen kom.

– Jag tog en paus tills de var nerbrottade, sen fortsatte jag, sade Anders Ygeman efter händelsen till Expressen.

– Det är andra gången på kort tid som nazister försöker störa yttrande- och demonstrationsfriheten. Och det är allvarligt, fortsatte exministern och syftade på rökattacken mot ett AFA-möte i Gubbängen för ett år sedan.

Tingsrätten anser att maskeringen gjorde det svårare att identifiera aktivisterna och att deras agerande innebar en ordningsstörning under det politiska mötet.

Alla sex fälls för brott mot lagen om maskering i vissa fall. Två av dem döms dessutom för brott mot ordningslagen efter att ha använt rökfacklor utan tillstånd.

Åklagarens försök att även få dem fällda för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor avvisades dock av domstolen.

Påföljden sätts till 50 dagsböter à 50 kronor per person. Samtliga har nekat till brott och uppgett att de deltog fredligt, men tingsrätten avfärdar den förklaringen och slår fast att de borde ha förstått att situationen utgjorde en ordningsstörning.