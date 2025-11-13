Biden kände till att Israel använde mänskliga sköldar

Reuters hänvisar till två anonyma amerikanska tjänstemän som uppger att underrättelserna gällde israeliska soldater som skickade palestinier in i tunnlar i Gaza som var preparerade med sprängämnen.

Informationen ska ha lämnats till Vita huset under de sista veckorna av den dåvarande presidenten Joe Bidens administration.

Enligt Reuters framgår det inte av materialet om de palestinier som nämns var civila eller fångar. Det är heller oklart om Washington delade uppgifterna vidare med Israel.

Uppgifterna beskrivs som ett ovanligt exempel på att USA internt erkänt underrättelser om Israels användning av mänskliga sköldar i Gaza och på den ockuperade Västbanken.

Att tvinga civila att delta i militära operationer är uttryckligen förbjudet enligt internationell humanitär rätt. Trots detta har israeliska styrkor vid upprepade tillfällen anklagats för att använda palestinier som skydd i strid. Samtidigt anklagar de själva hela tiden Hamas för att använda "mänskliga sköldar".

Den israeliska militären förnekar anklagelserna i en kommentar till Reuters och hävdar att armén ”förbjuder användningen av civila som mänskliga sköldar eller att på något sätt tvinga dem att delta i militära operationer”.

Samtidigt finns en rad dokumenterade fall. I juni 2024 spreds till exempel en video där israeliska soldater hade bundit fast en skadad palestinsk man på motorhuven på en jeep under en räd. Nyligen publicerades också ett foto, som uppges vara taget av en israelisk soldat, där två äldre palestinska män i bara underkläder förs in i en sönderskjuten byggnad i Gaza. Enligt tidigare rapportering användes de som mänskliga sköldar.

FN:s kommitté mot tortyr hörde en israelisk delegation i Genève i veckan. Kommitténs rapportör Peter Vedel Kessing beskrev då de inkomna uppgifterna från människorättsorganisationer om behandlingen av palestinier efter den 7 oktober 2023.

– Kommittén har blivit djupt chockad över de beskrivningar vi har fått, i ett stort antal alternativa rapporter, av vad som framstår som systematisk och utbredd tortyr och misshandel av palestinier, inklusive barn, sade han.

Experterna frågade rakt ut om Israel har en uttrycklig lag som förbjuder tortyr. Svaret från den israeliska delegationen var nej. På frågan om Israel tillämpar de internationella tortyrkonventioner landet undertecknat i Gaza och på Västbanken blev svaret också nej, enligt sammanfattningen.

Israel avfärdar samtidigt de flesta anklagelserna och hävdar att delar av agerandet skett "i självförsvar" – ett annat uttryck som israelerna gärna använder.

I en separat rapport från maj 2024 lyfts palestinska vittnesmål där personer berättar att de tvingats fungera som mänskliga sköldar under israeliska militärinsatser i både Gaza och på Västbanken.

FN:s kommitté mot tortyr väntas senare i november presentera en icke-bindande slutsats om Israels behandling av palestinier.