C får ny partiledare – tredje på under ett år

Elisabeth Thand Ringqvist var sedan tidigare föreslagen av en enig valberedning och tackade för förtroendet från scenen.

– Jag är stolt och hedrad, men också ödmjuk inför uppdraget. Vi går in i ett valår och vi ska arbeta tillsammans för att få så stort genomslag för Centerpartiets politik som möjligt. I kommuner, regioner och riksdag. Tillsammans kan vi se till att jobben blir fler, att utsläppen går ner och att Sverige återigen blir ett land med framtidstro, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Statsminister Ulf Kristersson (M) gratulerar i en skriftlig kommentar.

”Mina varma gratulationer till Centerpartiets nyvalda partiordförande Elisabeth Thand Ringqvist. Ser fram emot gott samarbete i frågor där vi kan förenas”, skriver Kristersson.

Ledarskiftet kommer efter att Anna-Karin Hatt i oktober meddelade att hon avgår, bara sex månader efter att ha tagit över posten, med hänvisning till att det förekommer "hat och hot" mot politiker.

Elisabeth Thand Ringqvist nominerades av Centerpartiets valberedning, ledd av Anders Åkesson. Han motiverade valberedningens förslag bland annat så här:

– Elisabeth har funnits med i valberedningens tankar länge. Hon har hela tiden visat en vilja att axla det ansvar det innebär att på olika positioner leda Centerpartiet – och så även nu att ta på sig det allra yttersta ledarskapet – partiledare. Hennes beslutsamhet är omvittnad och hennes drivkraft är känd.

Anna-Karin Hatt, tidigare partiordförande, lämnade över en symboliskt stafettpinne och en stor bukett blommor till den nyvalda partiledaren.

– Att Elisabeth arbetat väldigt nära Anna-Karin, som gruppledare för Centerpartiets riksdagsgrupp, som styrelse-/VU-ledamot och som talesperson i näringslivsfrågor, talar för en kontinuitet som valberedningen menar kommer att vara avgörande för partiet i det valårsarbete som nu nalkas, sade Anders Åkesson.

Elisabeth Thand Ringqvist har länge funnits med i spekulationerna om partiledarfrågan. Hon var en av kandidaterna när Centerpartiet skulle ersätta Annie Lööf, som lämnade posten i september 2022, men då föll valet på Muharrem Demirok.

Demirok avgick i februari 2025 och ersattes av Anna-Karin Hatt. Även i den processen nämndes Thand Ringqvist som en möjlig efterträdare.