Började skjuta och flydde på elsparkcykel – vem är han?

En av de skjutna personerna skadades fysiskt.

Genom vittnesuppgifter och övervakningskameror har polisen kunnat följa gärningspersonens färdväg på Släntvägen och Stenbacksvägen, både före och efter skjutningen.

Den sista kända iakttagelsen gjordes vid korsningen Snickargatan–Klangvägen.

Ingen är frihetsberövad i ärendet.

Polisen går nu ut med en bild på den misstänkta gärningspersonen på elsparkcykel och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser från området före eller efter brottstidpunkten. Även sådant som kan verka obetydligt kan vara viktigt för utredningen.

Uppgifter lämnas till polisen på telefonnummer 114 14, och vid akuta händelser via larmnumret 112.