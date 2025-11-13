© Polisen/FT ARKIV
 

Började skjuta och flydde på elsparkcykel – vem är han?

Publicerad 13 november 2025 kl 17.25

Efterlyst. Polisen efterlyser vittnen efter ett mordförsök vid Nybonsbacken i Sandviken fredagen den 17 oktober, strax efter klockan 17. Två personer besköts av en ensam gärningsperson som avlossade flera skott mot dem innan personen försvann från platsen på en elsparkcykel.

En av de skjutna personerna skadades fysiskt.

Genom vittnesuppgifter och övervakningskameror har polisen kunnat följa gärningspersonens färdväg på Släntvägen och Stenbacksvägen, både före och efter skjutningen.

Den sista kända iakttagelsen gjordes vid korsningen Snickargatan–Klangvägen.

Ingen är frihetsberövad i ärendet.

Polisen går nu ut med en bild på den misstänkta gärningspersonen på elsparkcykel och uppmanar allmänheten att höra av sig med tips och iakttagelser från området före eller efter brottstidpunkten. Även sådant som kan verka obetydligt kan vara viktigt för utredningen.

Uppgifter lämnas till polisen på telefonnummer 114 14, och vid akuta händelser via larmnumret 112.

