Skarp handgranat kastades in i flerfamiljshus

Publicerad 20 oktober 2025 kl 08.54

Inrikes. Ett flerfamiljshus i Bjurhovda, Västerås, fick utrymmas efter att en handgranat kastats in genom ett fönster natten till måndag. Granaten var skarp men detonerade aldrig.

Dela artikeln

Larmet kom klockan 01.51. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte till platsen och spärrade av området.

– De har undersökt det här föremålet och kommit fram till att det är en skarp handgranat. De har desapterat den på plats, omhändertagit den, säger Joar Källman, befäl vid polisens ledningscentral till TT.

Enligt räddningstjänsten hade de boende i den aktuella lägenheten lämnat bostaden. Övriga boende i huset uppmanades att hålla sig inomhus, skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet anlände omkring klockan 04.

Polisen knackade dörr och gick igenom övervakningsfilmer. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Vid 07.30-tiden hävdes avspärrningarna och patrullerna lämnade platsen.

Peter Wolodarski fick kritiska frågor – sprang och gömde sig

"Vem är du?" Skräckslagne DN-chefen satte sig och tryckte bakom ett skåp.0 Plus

Grisimplantat gav samtliga blinda synen åter

Banbrytande svenska studien. Alla deltagare återfick synförmågan efter operation.0 Plus

"Jag är djävulen": Familj fick slåss för sina liv när naken kvinna dök upp i deras hus

"Hon hade helt svarta ögon som tefat och en styrka som fyra fullvuxna män." Tolvårige sonen lyckades till slut slå ner kvinnan med en skiftnyckel.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här stoppar hjältinnan våldtäktsförsöket på tåget

"Jag såg mig själv dö." Då dök kvinnan med kameran upp – och jagade bort araben.0 

Ekonominyheter

Bloomberg: Kontantlösa Sverige sårbart vid konflikt med Ryssland

Riksbanken försöker fixa sårbarheter.. Men vid en konflikt med Ryssland framstår Sverige som extra sårbart.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.