Skarp handgranat kastades in i flerfamiljshus

Larmet kom klockan 01.51. Polis, ambulans och räddningstjänst åkte till platsen och spärrade av området.

– De har undersökt det här föremålet och kommit fram till att det är en skarp handgranat. De har desapterat den på plats, omhändertagit den, säger Joar Källman, befäl vid polisens ledningscentral till TT.

Enligt räddningstjänsten hade de boende i den aktuella lägenheten lämnat bostaden. Övriga boende i huset uppmanades att hålla sig inomhus, skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet anlände omkring klockan 04.

Polisen knackade dörr och gick igenom övervakningsfilmer. Händelsen utreds som försök till allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Vid 07.30-tiden hävdes avspärrningarna och patrullerna lämnade platsen.