Betygsdiskrimineringen av pojkar minskar

Publicerad 28 augusti 2025 kl 10.25

Inrikes. Betygsdiskrimineringen i grundskolans matematikämne minskar, visar siffror från Skolverket. För första gången får svenska flickor sämre betyg än pojkar, till skillnad från tidigare då de fick högre betyg trots att de var sämre i nationella prov. Invandrarflickor omfattas dock inte av förändringen.

Flickor har redan tidigare haft sämre kunskaps­resultat i matematik än pojkar, visar nationella prov. Men de senaste tio åren har flickorna ändå fått högre slutbetyg. Här är provresultaten för årskurs nio läsåret 2022/2023, från Skolverket.

Flickor har under lång tid "presterat bättre" än pojkar i skolan, i alla fall om man får tro lärarna och deras betygsättning, men nu pekar statistiken på en ny trend: könsskillnaden i skolbetyg har minskat och i årskurs 9 har skillnaden aldrig tidigare varit så liten som nu.

Samma mönster syns i betygsstatistiken för årskurs 6 och i gymnasieskolan.

– Det visar att utvecklingen inte kan förklaras av förändringar i en viss åldersgrupp utan att det är en mer genomgripande trend, säger Sanna Vent, undervisningsråd på Skolverket, i ett vinklat pressmeddelande.

"Både resultaten från de nationella proven och genomsnittlig betygspoäng i matematik visar att pojkarna presterade bättre än flickorna under läsåret 2023/24", skriver Skolverket i pressmeddelandet – utan att berätta att pojkarna alltid varit bättre i de nationella proven i matematik men ändå fått lägre betyg.

Den främsta förklaringen till de minskade könsskillnaderna är att flickor har försämrat sina betyg de senaste åren. Flickors betygsnedgång är särskilt stor i matematik där pojkarna nu för första gången har högre betyg än flickor.

– Det finns tydliga skillnader mellan könen när det gäller inställningen till matematik. Flickor är mindre positiva än pojkar till att lära sig matematik och har sämre självförtroende i ämnet, säger Sanna Vent.

Störst förändring bland svenska flickor
Rapporten visar också att det framför allt är bland flickor med "svensk bakgrund" som betygen har försämrats. Bland elever med utländsk bakgrund har behörigheten till gymnasieskolan ökat för både flickor och pojkar, men mest för pojkarna.

– Vi ser en oroande utveckling bland flickor med svensk bakgrund, och detta oavsett vilket socioekonomiskt område deras skola ligger i. Den utvecklingen behöver vi fortsätta följa, säger Sanna Vent.

Det finns ingen enskild faktor som kan förklara varför flickor som grupp har börjat prestera sämre i skolan, men flera studier pekar på att flickor trivs allt sämre i skolan, att de upplever mindre studiero och känner en ökad stress över skolarbetet.

