Bianca Ingrosso-iraniern överklagar dom

Mannen, Fabian Sköldhamn, tidigare känd som Ramin Soltani och född i Iran, dömdes i Stockholms tingsrätt till fem månaders fängelse för olaga förföljelse. Domen omfattade åtta fall av ofredande, ett fall av sexuellt ofredande och två fall av olaga hot.

Enligt tingsrätten skickade Sköldhamn under minst ett halvår ett stort antal meddelanden till Ingrosso via Snapchat och Instagram.

Meddelandena har enligt tingsrätten varit "handlingsdirigerande", nedvärderande och aggressiva och haft stor påverkan på Ingrossos mående och arbete.

Sköldhamn har nekat till brott och uppgett att han och målsäganden haft kontakt tidigare. Ingrosso har i sin tur förklarat att hon inte känner mannen och endast träffat honom två gånger när han sökt upp henne vid bostaden och kontoret.

Sköldhamn finns sedan tidigare i belastningsregistret 17 gånger, bland annat för grovt rattfylleri, våld mot tjänsteman, relationsvåld och kvinnomisshandel.