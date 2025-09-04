Musiksläpp
© Esquilo
 

Björn Söder släpper AI-låt om kärleken till Israel

Publicerad 4 september 2025 kl 18.24

Kultur. Björn Söder har genererat ett antal låtar och lagt upp på Spotify. En handlar om kärleken till Israel och förespråkar ett Storisrael "från Judeens kullar till Samariens slätter" medan en annan är en hyllning till SD:s skattefinansierade biståndsverksamhet Hepatica. Du kan själv göra samma sak – med hjälp av AI.

En tredje låt heter ”Karl XII – hjältekonungen” och är enligt Björn Söder baserad på en dikt han skrev om Karl XII i gymnasiet.

Den proisraeliska låten "Land of Promise" inleds med att en varsam pianist lägger några ackord över en flygel medan en stråkorkester avlöses av en perfekt manlig sångröst som rabblar sionistiska fraser dränkta i svindyrt studioreverb. Tonarten är A# – inte direkt en favorit bland mänskliga tonsättare.

Det hela låter som ett ledmotiv till en Hollywoodfilm med miljardbudget och får partikollegan Richard Jomshofs gamla musikkarriär att framstå som rena skämtet.

Björn Söders Israel-låt:

Men det är sannolikt inte på riktigt.

Det som har hänt de senaste två åren är att AI-musiktjänster har blivit tillräckligt bra för att vem som helst kan “släppa en låt” utan att själv kunna spela eller sjunga.

Den som vill skapa en låt behöver inte ens skriva låttexten själv, utan kan mata in några nyckelord, ett tema eller ett budskap i en AI som är specialiserad på låttexter. Det kan vara allmänna språkmodeller (som ChatGPT) eller specialiserade låttext-AI:er.

Därefter kan tjänster som Suno, Udio, Aiva, Soundraw, Amper Music och Boomy användas för att generera färdiga melodier, ackordprogressioner och hela arrangemang i olika stilar.

Röster tas fram av så kallade AI-Vocals, det vill säga syntetiseras med otrolig realism. Antingen via generiska “AI-sångare” (som Suno/Udio har inbyggt) eller genom att träna modeller på en viss röst (t.ex. deepfake av kändisar, eller av "låtskrivaren" själv).

I Björn Söders låtar hörs dock inget av den skånske politikerns egen stämma, utan låtarna framförs av en anonym AI-röst på amerikansk engelska.

AI-tjänster levererar ofta redan mastrade filer, men det går också att köra ljudet genom verktyg som LANDR eller iZotope Ozone för att få en polerad studiokvalitet för att publicera dem på Spotify.

Med plattformar som DistroKid eller TuneCore laddar man sedan upp låten till Spotify, Apple Music osv. Inget skivbolag behövs.

Resultat: En politiker utan musikalisk talang kan på en eftermiddag skapa något som låter som en riktig låt med dramatik, körer och stråkar – i stil med Céline Dions Titanic-soundtrack.

