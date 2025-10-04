© FT BILD/ARKIV
 

Bopriserna runt Stockholm har fallit 12 procent – kan sjunka i sex år till

Publicerad 4 oktober 2025 kl 13.47

Ekonomi. Priserna på bostadsrätter har sjunkit i en klar majoritet av landets kommuner sedan toppen 2021. Det gäller även kranskommunerna till Stockholm, visar en genomgång från Swedbank.
– Att priserna alltid går upp är en sanning med modifikation, säger bankens privatekonom Arturo Arques till TT och varnar för att dagens priser kan falla vidare även på sex års sikt.

Dela artikeln

Sedan 2021 har bostadsrättspriserna i snitt backat 3 procent i Sverige. Av 179 granskade kommuner har 125 fallande priser, och i 22 procent av kommunerna är nedgången större än 10 procent.

Stockholm stad går mot strömmen med +3,7 procent, men i kranskommunerna har det vänt ned: i Haninge sjönk priserna med 11,2 procent, i Botkyrka med 11,4 procent och i Upplands Väsby med 12,0 procent. Även Vallentuna, Värmdö och Nacka visar minus.

I många av de aktuella kommunerna är genomsnittspriset lägre i dag än 2021, konstaterar Arturo Arques, som medger att utvecklingen i flera Stockholmskommuner var oväntad.

– Det kom som en överraskning för mig, säger han till TT.

I mellanstora städer syns samma mönster: i Jönköping har priserna backat med 10,3 procent, i Linköping med 12,0 procent, i Helsingborg med 7,3 procent, i Örebro med 9,7 procent och i Uppsala med 6,0 procent.

Arturo Arques rekommenderar nu en längre tidshorisont för köpare – och nämner sex år:

– På riktigt lång sikt går priserna upp, men när du köper lägenhet är det bra att ha en bohorisont på minst fem till sex år, gärna längre, om du vill vara säker på att inte förlora pengar, säger han till TT.

Största fallen sedan 2021 (bostadsrätter)
Perstorp –24,5 %
Fagersta –23,6 %
Nybro –22,6 %
Lilla Edet –22,2 %
Filipstad –20,0 %

Största uppgångarna
Ljusdal +54,6 %
Karlsborg +45,2 %
Boden +25,4 %
Mariestad +20,8 %
Sölvesborg +18,9 %

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

FBI bryter även med vänsterextrema SPLC

Expo-liknande grupperingen är känd för sin "hatkarta". FBI-chefen: "Det är en smutskastningsmaskin."0 

Ekonominyheter

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Guldrush nära ryska gränsen efter nya miljardfynd.. "Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.