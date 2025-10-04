Bopriserna runt Stockholm har fallit 12 procent – kan sjunka i sex år till

Sedan 2021 har bostadsrättspriserna i snitt backat 3 procent i Sverige. Av 179 granskade kommuner har 125 fallande priser, och i 22 procent av kommunerna är nedgången större än 10 procent.

Stockholm stad går mot strömmen med +3,7 procent, men i kranskommunerna har det vänt ned: i Haninge sjönk priserna med 11,2 procent, i Botkyrka med 11,4 procent och i Upplands Väsby med 12,0 procent. Även Vallentuna, Värmdö och Nacka visar minus.

I många av de aktuella kommunerna är genomsnittspriset lägre i dag än 2021, konstaterar Arturo Arques, som medger att utvecklingen i flera Stockholmskommuner var oväntad.

– Det kom som en överraskning för mig, säger han till TT.

I mellanstora städer syns samma mönster: i Jönköping har priserna backat med 10,3 procent, i Linköping med 12,0 procent, i Helsingborg med 7,3 procent, i Örebro med 9,7 procent och i Uppsala med 6,0 procent.

Arturo Arques rekommenderar nu en längre tidshorisont för köpare – och nämner sex år:

– På riktigt lång sikt går priserna upp, men när du köper lägenhet är det bra att ha en bohorisont på minst fem till sex år, gärna längre, om du vill vara säker på att inte förlora pengar, säger han till TT.

Största fallen sedan 2021 (bostadsrätter)

Perstorp –24,5 %

Fagersta –23,6 %

Nybro –22,6 %

Lilla Edet –22,2 %

Filipstad –20,0 %

Största uppgångarna

Ljusdal +54,6 %

Karlsborg +45,2 %

Boden +25,4 %

Mariestad +20,8 %

Sölvesborg +18,9 %