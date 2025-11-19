M vill förbjuda aktivklubbar – inte ett ord om AFA

Socialdemokraterna och Moderaterna är nu överens om att aktivklubbarna ska bort.

Men när det gäller metoden går partierna skilda vägar. S vill damma av en lag från 1930-talet, medan regeringen i stället vill kriminalisera deltagande i kriminella nätverk.

Aktivklubb har på kort tid vuxit i Sverige. Enligt Svenska Dagbladet har grupperna tagit över delar av den roll som Nordiska motståndsrörelsen hade tidigare, och lockar framför allt unga män från trygga medelklassområden. De ägnar sig åt kampsport och organiserade slagsmål.

– Er granskning bekräftar den bild som också finns hos våra myndigheter som följer de här miljöerna noga. Att de här rörelserna rekryterar brett och att den rekryteringen också omfattar personer som kommer från mer etablerade hem, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till Svenska Dagbladet.

I USA har Vita huset istället nyligen terrorklassat den vänsterextrema organisationen Antifa (AFA i Sverige). Men i Sverige fokuserar Moderaterna alltså istället på grupper på högerkanten.

Bakgrunden till diskussionen om aktivklubbarna är bland annat en uppmärksammad misshandelsnatt i augusti då fyra unga män på kort tid attackerade flera personer med utländsk bakgrund. De dömdes på tisdagen till fleråriga fängelsestraff för bland annat grov misshandel, med hatbrottsmotiv.

Vill använda lag från 30-talet

Magdalena Andersson pekar på historiska paralleller och hänvisar till den 90 år gamla lagen mot olovlig kårverksamhet, som infördes för att stoppa uniformerade våldsorganisationer inspirerade av 30-talets Tyskland. Den lagen vill Socialdemokraterna nu uppdatera och använda för att upplösa aktivklubbar och liknande grupper.

Strömmer är inte främmande för att titta på S-förslaget, men markerar att det enligt honom är "symtomatiskt" att Socialdemokraterna hämtar verktyg i lagstiftning från 1930-talet. Regeringens prioriterade spår är i stället en ny lag som gör det straffbart att delta i kriminella organisationer, något som ska kunna riktas både mot gängmiljöer och extremiströrelser.

Utredningen om ett sådant förbud mot deltagande i kriminella sammanslutningar ska vara klar i februari nästa år. Eftersom det handlar om ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten kan en lagändring dock bli aktuell först efter nästa val.

Strömmer uppger att Moderaterna försökte driva igenom en förändring redan förra mandatperioden, men då inte fick tillräckligt stöd. Nu har Socialdemokraterna svängt och ställt sig bakom att frågan utreds, vilket justitieministern beskriver som ett välkommet besked.