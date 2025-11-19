L:s nya bottenrekord: 2 procent – avrundat uppåt

Inför helgens möte vill partiledaren Simona Mohamsson säga nej till att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen, men samtidigt ja till att fortsätta Tidösamarbetet.

Samtidigt visar novembermätningen att stödet för Liberalerna nu avrundas uppåt till 2 procent – den lägsta siffran som uppmätts i DN/Ipsos 46-åriga tidsserie.

Liberalerna tappar väljare åt flera håll: dels till Moderaterna, dels till både Centerpartiet och Socialdemokraterna. Bara ungefär en tredjedel av dem som röstade på partiet i valet står kvar, enligt Ipsos.

– Liberalerna är ett parti i spagat och man har väldigt svårt att resa sig upp, säger Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring till DN.

Han beskriver lojaliteten bland L-väljarna som unik – på ett negativt sätt.

– Det är en extrem siffra som inget annat parti är i närheten av, säger Källebring.

Sammanlagt har Tidöpartierna nu sitt största underläge mot oppositionen hittills under mandatperioden – 11 procentenheter.

DN/Ipsos noterar också att väljarnas betyg på regeringens arbete fortsätter nedåt, samtidigt som fler bedömer att en S-ledd regering skulle klara uppgiften bättre. Andelen som vill se ett regeringsskifte stiger och ligger nu på nära sex av tio väljare.