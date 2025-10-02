© Facebook
"Kungadömet Kubala kan inte förstöras", har kung Offeh tidigare proklamerat.

Tillslag mot "afrikanskt kungadöme" i skogen i Skottland

Publicerad 2 oktober 2025 kl 16.57

Utrikes. Ett självutnämnt ”afrikanskt kungadöme” som slagit läger i en skog utanför Jedburgh i de skotska gränstrakterna har avhysts av myndigheterna och illegala invandrare har gripits. Sekten anser att de "tar tillbaka" mark i Skottland som tillhört deras afrikanska förfäder och stulits av vita rasister.

Bland de gripna finns ledaren Kofi Offeh, 36, från Ghana, och hans afroamerikanska följeslagare Kaura Taylor, 21, som kallar sig "Asnat".

Offeh greps för att han inte längre har tillåtelse att vistas i landet, enligt The Telegraph.

Den tredje medlemmen, Offehs hustru Jean Gasho, 43 (som kallar sig "Queen Nandi"), fick en timme på sig att packa och kördes från platsen av en bekant.

Polisen och en sheriff fanns på plats när lägret tömdes. Enligt uppgift gjordes gripandena av migrationsmyndigheten, inte av polisen.

Trion, som kallar sig ”Kungadömet Kubala”, hävdar att de ”tar tillbaka” mark som de menar stals från deras förfäder av rasister för 400 år sedan.

Efter att ha vräkts från privat mark förra månaden flyttade de över ett staket till en kommunal skogsplätt. På onsdagen beslutade sheriff Peter Paterson om omedelbar avhysning i deras utevaro.

Kommunen skickade efter avhysningen ut bilar för att städa upp skräp på platsen, enligt Telegraph.

Medlemmarna vägrar erkänna domstolens befogenheter och säger att de inte tänker betala de rättsliga kostnaderna.

"Kungadömet Kubala kan inte förstöras"
Ledaren Offeh, som beskriver sig som kung över en ”förlorad stam” med rötter i Bibelns kung David, har tidigare förklarat att kungariket inte kan rubbas människor av kött och blod:

– Kungadömet Kubala kan inte förstöras, för vi får hjälp av himlens och jordens skapare, vår Gud. Tills dess kommer ingen att kunna förstöra Kungadömet Kubala.

Han fortsatte:

– Vi följer Skaparens lagar. Allt tillhör dem som har skapat det. Vi anser inte att någon myndighet äger marken. Jorden tillhör Fadern.

Inrikesdepartementet avstår från att kommentera detaljerna, med hänvisning till att utredningen pågår.

