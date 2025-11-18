Epstein-härvan

Trump till kvinnlig journalist: "Tyst, din gris"

Publicerad 18 november 2025 kl 19.56

Utrikes. USA:s president Donald Trump har hamnat i ny storm efter att ha förolämpat Bloomberg-reportern Catherine Lucey ombord på Air Force One. När hon frågade varför han motsatte sig att släppa återstående dokument om Jeffrey Epstein pekade han på henne inför de andra reportrarna och utbrast:
– Håll tyst, din gris.

Epstein-härvan

© Bloomberg

Catherine Lucey.

Händelsen inträffade under en flygning till Mar-a-Lago i Florida i fredags.

Efteråt har klipp från utbytet spridits på sociala medier, men enligt The Telegraph har Catherine Lucey själv inte kommenterat händelsen offentligt.

Trump nöjde sig inte med förolämpningen på planet. På marken, under ett möte med reportrar på flygplatsen i West Palm Beach, gick han åter till angrepp mot Lucey och uppmanade enligt uppgift hennes arbetsgivare Bloomberg att sparka henne.

– Kommer du låta mig prata färdigt? Du är värst. Jag vet inte varför de ens har dig, ska han ha sagt.

Uttalandena har väckt kritik från kampanjorganisationer på vänsterkanten. Occupy Democrats skriver att ”detta är USA:s president” och att landet ”kan mycket bättre än så”, medan Really American kallade scenen ett ”avskyvärt ögonblick” och beskrev Trump som en ”respektlös, olämplig typ”.

Samtidigt har Trump gjort en tvär gir i sakfrågan. I förra veckan ska han ha kallat in republikanen Lauren Boebert till Vita huset och försökt få henne att rösta emot ett förslag om att släppa de kvarvarande Epstein-handlingarna. På söndagen uppmanade han i stället republikanerna i representanthuset att rösta för att offentliggöra materialet.

Bakgrunden är att omkring 23.000 dokument redan släppts, bland annat mejl där Epstein påstår att hans dåvarand enära vän Trump ”kände till flickorna” och ska ha tillbringat timmar i hans hem tillsammans med Virginia Giuffre – ett känt Epstein-offer som begick självmord i våras.

Trump har konsekvent förnekat att han känt till någon brottslighet kring Epstein.

Giuffre innan hon tog livet av sig Andrew Mountbatten-Windsor, då hertig av York, för att ha våldtagit och utnyttjat henne vid tre tillfällen när hon var 17 år. Den tidigare kungligheten har nekat till anklagelserna och tvisten avslutades i en civil uppgörelse i USA utan erkännande av skuld.

Donald Trump tidigare fått kritik för liknande okvädinsord. Den före detta Miss Universe-vinnaren Alicia Machado har berättat att han kallade henne "Miss Piggy" under tiden han var delägare i skönhetstävlingen.

