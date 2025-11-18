© Pressbild/Instagram
Nina Rung och reklamskylten som fick henne att se rött.

Efter genusprofilens raseri: Coop tar bort bild på "avklädd" Megan Fox

Publicerad 18 november 2025 kl 18.28

Inrikes. Coop plockar nu bort en reklamskylt med filmstjärnan Megan Fox efter att kändisfeministen Nina Rung, 43, rasat mot bilden på sociala medier. Hon berättade hur hon och dottern möttes av en ”extremt objektifierad” kvinna när de skulle handla – och nu backar butikskedjan.

När Nina Rung besökte en Coop-butik tillsammans med sin 16-åriga dotter reagerade hon kraftigt på en reklamskylt för iskaffe som visade en lättklädd kvinna – den amerikanska filmstjärnan Megan Fox.

I ett inlägg på Instagram skrev hon:

”Det ska gå att handla sin mat utan att också behöva möta en avklädd kvinna med extremtypiska ideal”.

Den 43-åriga genusprofilen har också talat ut i tv om hur hemskt det var att se bilden på Megan Fox i klänning. Eller som hon själv beskriver skådisen: "en avklädd kvinna med extremtypiska ideal, sexualiserande och objektifierande av kvinnokroppen."

– Det är helt knas att man gör reklam för iskaffe med en kvinnokropp som är extremt objektifierad, säger Nina Rung till TV4 Nyheterna.

Coop svarar i ett mejl till TV4 att de uppskattar kunders synpunkter och att reklamen nu tas bort ur butikerna.

”Den allra mesta av den reklam eller kommunikation som finns i Coops butiker kommer från oss själva... men i det här fallet hade vi inte det”, skriver kedjan och förklarar att skylten följt med från leverantören.

Även bolaget bakom distributionen av iskaffet kommenterar händelsen. ”Med facit i hand kanske vi borde ha agerat annorlunda”, skriver Krister Green, vd på Gren Sales Distribution.

I ett nytt inlägg på Instagram jublar Nina Rung över att hennes kampanj blev framgångsrik.

"Så det går att få till en förändring. Ett litet steg i taget. Uppmärksamma. Reagera. Agera. Och som cherry on the top kan det också bli en bra grund för att ta snacket om sexism och objektifiering", skriver den 43-åriga feministen.

Nina Rung har gjort genom att beskriva sig som kriminolog och genusvetare, men för några år sedan kom det fram att hon bara har en kandidatexamen.

