Här skjuter han mot polisen – efter att ha mördat Kurdiska rävens farbror

Det blodiga dådet inne i resebyrån gick på tio sekunder. Enligt Solna tingsrätt avlossade Karim Alaa Hussain sex skott mot mannen, rakt in i bröstet. Domstolen beskriver händelsen som en ren avrättning.

Efter skjutningen flydde 34-åringen genom Husby centrum, mitt bland barnfamiljer och andra förbipasserande. En polis och ett vittne tog upp jakten. Vid en gångbro ropade polisen "Polis", varpå gärningsmannen vände sig om och sköt mot både vittnet och polismannen – utan att träffa. Kort därefter kunde han gripas på en innergård.

Solna tingsrätt dömer nu Karim Alaa Hussain till livstids fängelse för mord och två fall av mordförsök. Han fälls också för grovt vapenbrott och ringa narkotikabrott.

Rätten anser att mordet varit särskilt hänsynslöst och planerat: dagen före dådet fångas han på övervakningsfilm utanför resebyrån där han står och fotograferar omgivningen, och på morddagen bar han ett par mörka byxor ovanpå de blå byxor han synts i tidigare samma eftermiddag.

Bakgrunden till mordet är oklar. Den mördade mannen var ingift farbror till Rawa Majid, som pekas ut som ledare för det kriminella nätverket Foxtrot. I förhör nämns bland annat en möjlig koppling till mordet på en "svensk" gängman i Turkiet några dagar tidigare. Det finns också uppgifter om att farbrodern tidigare pekat ut Rawa Majid som misstänkt för mordet på hans son sju år tidigare. Tingsrätten slår dock fast att något säkert motiv inte har kunnat klarläggas.

Under rättegången har Karim Alaa Hussain nekat till brott. Trots att inga tändsatspartiklar hittats på honom anser tingsrätten att bevisningen är "mycket stark". Domstolen pekar bland annat på vittnesuppgifter från polisen och vittnet som följde efter skytten samt omfattande övervakningsfilm. Enligt rätten är omständigheterna så försvårande att inget annat än livstids fängelse kan komma i fråga.