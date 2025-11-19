Alla röstade ja till att släppa Epstein-dokumenten – utom han

© U.S. Congress
Publicerad 19 november 2025 kl 08.56

Utrikes. Representanthuset i USA har röstat ja till en lag som ska tvinga justitiedepartementet att offentliggöra sina handlingar om Jeffrey Epstein. Utfallet blev 427–1 – den enda som röstade nej var republikanen Clay Higgins från Louisiana, en trogen Trump-allierad som samtidigt leder ett utskott som tidigare tvärtom krävt att få ut Epstein-dokumenten.

Beslutet är ett bakslag för president Donald Trump och representanthusets talman Mike Johnson. I månader försökte de desperat stoppa den så kallade Epstein Files Transparency Act – efter att det framkommit att Trump själv förekommer i materialet.

Trump har avfärdat kraven på insyn som en "bluff" och sagt att han inte vill att Epstein-frågan ska "överskugga Republikanernas framgångar".

Men efter att en tvångsväg till omröstning samlat tillräckligt med underskrifter tvingades både Trump och Johnson backa. Trump lovar nu att skriva under lagen om den går igenom även i senaten.

Lagen skulle, om den godkänns av senaten och presidenten, inom 30 dagar tvinga fram ett offentliggörande av samtliga handlingar och all kommunikation om Epstein, inklusive utredningen av hans död i ett federalt fängelse 2019. Myndigheterna får maskera uppgifter om offer och fortsatt brottsutredning – men inte sådant som bara är "pinsamt, skadligt för anseendet eller politiskt känsligt" för makthavare.

Av allt att döma ägnade sig Epstein åt att systematisk samla på sig utpressningsmaterial åt mäktiga män för Israels räkning.

Bakom lagförslaget står en liten grupp ledamöter från båda partierna, där libertarianen Thomas Massie (R) och vänsterdemokraten Ro Khanna (D) varit frontfigurer. De varnar nu senaten för att ändra i texten och "sabba" lagen, och konstaterar att samma opinionstryck som fick Trump och Johnson att ge efter kan träffa även senatorerna.

Trycket har inte minst kommit från överlevare efter Epsteins övergrepp. Flera av kvinnorna samlades utanför Kapitolium inför omröstningen, med bilder på sig själva som tonåringar.

– Vi är utmattade av att först överleva traumat och sedan försöka överleva de politiska konflikter som omger det, säger Jena-Lisa Jones, en av kvinnorna.

Hon berättar att hon själv röstade på Trump, men vänder sig direkt till presidenten:

– Jag ber dig Donald Trump, snälla sluta göra politik av det här.

Trumps krig mot kritiska partikollegor
Även den republikanska kongressledamoten Marjorie Taylor Greene, länge en av Trumps mest lojala, ställde sig på överlevarnas sida och sågade presidentens agerande.

– Det här är vad vi gjorde genom att kämpa så hårt mot de mäktigaste människorna i världen, till och med USA:s president, för att få till den här omröstningen i dag, säger Greene och konstaterar att bråket om Epstein-filerna har "slitit isär MAGA".

Donald Trump har hämnats på både Marjorie Taylor Greene och Thomas Massie för att de svikit honom i Epstein-frågan, och för att de nu är starkt kritiska till Israels grepp om USA:s politiska system över huvud taget.

På Truth Social gick presidenten i helgen till rasande angrepp mot duon. Han anklagade Taylor Greene för att vara en "förrädare" – och hånade Massie för att han redan gift om sig efter att hans fru dog förra året. Särskilt angreppet mot den förra chockerade då Marjorie Taylor Greene tidigare betraktades som en av Trumps absolut starkaste allierade i kongressen.

Trumps toppdonator, Israel-aktivisten Miriam Adelson, tros satsa cirka 20 miljoner dollar på att få Massie bortröstad i mellanårsvalen eftersom han är kritisk till att USA finansierar Israels krig och startar egna krig för Israels skull.

