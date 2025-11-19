© Imfphoto/CC-BY-NC-ND
George Soros.

Soros donerade miljonbelopp för att "döda Elon Musks Twitter"

Publicerad 19 november 2025 kl 10.35

Media. Den amerikanska vänsteroligarken George Soros har via sin stiftelse donerat en kvarts miljon dollar till en brittisk grupp som arbetar med att censurera konservativa nyhetssajter. Gruppen lanserade bland annat en kampanj för att "döda" Elon Musks plattform X (tidigare Twitter) genom att pressa annonsörer, rapporterar The Washington Free Beacon..

George Soros stiftelse Open Society Foundations (OSF) gav förra året 250.000 dollar till Center for Countering Digital Hate (CCDH). Bidraget var avsett för "allmänt stöd", enligt OSF:s donationsdatabas.

CCDH, som grundades av den före detta Labour-aktivisten Imran Ahmed, uppger sig bekämpa "näthat och desinformation". Men i verkligheten har gruppen pressat investerare och annonsörer att bojkotta sociala medier som inte censurerar innehåll som CCDH ogillar, enligt Washington Free Beacon.

Kampanjen mot Musk och X, tidigare Twitter, avslöjades i pm som publicerats av Racket News. Där framgår att CCDH tyst organiserat en kampanj för att "döda Musks Twitter" genom att pressa annonsörer att bryta samarbetet med plattformen.

Elon Musk har svarat med att stämma CCDH och kallat organisationen för en "kriminell organisation". Han har även fördömt Soros för "brott mot mänskligheten" och anklagat honom för att finansiera våldsamma protester.

Det avslöjade bidraget från Soros rätar ut de tidigare frågetecknen kring CCDH:s finansiering. Organisationen vägrar nämligen att redovisa sina donatorer offentligt. År 2023 utfärdade republikanen Jim Jordan en stämningsansökan mot CCDH för att tvinga fram en lista över dess bidragsgivare.

Kampanjen mot konservativa medier har även inkluderat försök att dra in annonsintäkter från sajter som The Federalist, Zero Hedge och Daily Wire. CCDH har petitionerat Google för att stoppa annonser på dessa sajter med motiveringen att de har "rasistiskt" innehåll.

Nyheter från förstasidan

Alla röstade ja till att släppa Epstein-dokumenten – utom han

Representanthuset sa ja med siffrorna 427–1. Enligt förslaget ska allt släppas – och inget får maskas av "pinsamhetsskäl".0 

