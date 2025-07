Brittiska upplopp efter asylsexmannens attack

Hadush Gerberslasie Kebatu, 38, nekade till anklagelserna vid en rättegång i Chelmsford domstol.

Enligt åklagaren ska han ha lagt handen på flickans lår, bett om en kyss och frågat om de kunde "skaffa jamaicanska barn".

Nyheten om Kebatus gripande ledde till en stor demonstration mot invandring utanför The Bell Hotel i Epping på söndagen.

There was two very different situations tonight in Epping.



Hundreds of people gathered at the Bell Hotel to protest the migrant hotel in town, one that has seen numerous incidents against local women and children.



THIS WAS PEACEFUL AND FULL OF ELDERLY, OF WOMEN & KIDS pic.twitter.com/MXBXXFQEy4

