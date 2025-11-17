© FT BILD/ARKIV
 

Bussen hade teknisk spärr: Kunde inte köra mer än 20 km i timmen i området

Publicerad 17 november 2025 kl 10.31

Inrikes. Bussen som mejade ned människor på Valhallavägen i fredags och dödade tre personer var utrustad med så kallad geofencing som begränsade hastigheten till 20 kilometer i timmen i området. Orsaken till kraschen är fortfarande hemlig.

Dela artikeln

Den aktuella bussen hade ett digitalt hastighetsstöd som ska förhindra hög fart i känsliga zoner. Det är oklart om föraren kan inaktivera den spärren på något sätt.

Fordonet rammade en busskur strax efter att ha släppt av passagerare och föraren var på väg att ta rast.

SL:s vd Erik Norling säger i SVT:s Morgonstudion att säkerhetsbarriärerna nu ska granskas.

– Vi vet inte vad som har hänt. Det är polisen som utreder, säger han.

Även Statens haverikommission är inkopplad men har ännu inte bestämt sig för om den ska inleda en utredning om händelsen.

Material har beslagtagits från SL och operatören Transdev, bland annat från bussens kameror.

SVT Nyheter har sökt både SL och Transdev om geofencing-systemet på den berörda bussen, men ingen av parterna vill kommentera ytterligare.

Från polisens och åklagarens sida har man varit noga med att betona att föraren inte agerat uppsåtligt och i övrigt tona ned det personliga ansvaret. Föraren har också försatts på fri fot.

Samtidigt är utredningen inte nedlagd och i sak har myndigheterna inte förklarat hur man dragit sina slutsatser i uppsåtsfrågan.

I Stockholm är kårandan bland uniformsklädd personal relativt hög, vilket inkluderar poliser, busschaufförer, ordningsvakter och liknande.

Eva, 14, orkade inte leva mer efter invandrarnas gruppvåldtäkt

Begick självmord fyra veckor efter brutala övergreppet. De tre gripna afrikanerna försattes på fri fot.0 Plus

Här sprutar bönderna flytande avföring på tattarlägret: "De vägrade lyssna"

Video: Dramatiska scener. "Det var svårt att förhandla med dem, så bönderna löste det själva."0 Plus

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trumps vändning om Epstein: "Har inget att dölja"

Vill plötsligt offentliggöra dokumenten. "Det är dags att gå vidare från den här bluffen."0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.