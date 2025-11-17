Bussen hade teknisk spärr: Kunde inte köra mer än 20 km i timmen i området

Den aktuella bussen hade ett digitalt hastighetsstöd som ska förhindra hög fart i känsliga zoner. Det är oklart om föraren kan inaktivera den spärren på något sätt.

Fordonet rammade en busskur strax efter att ha släppt av passagerare och föraren var på väg att ta rast.

SL:s vd Erik Norling säger i SVT:s Morgonstudion att säkerhetsbarriärerna nu ska granskas.

– Vi vet inte vad som har hänt. Det är polisen som utreder, säger han.

Även Statens haverikommission är inkopplad men har ännu inte bestämt sig för om den ska inleda en utredning om händelsen.

Material har beslagtagits från SL och operatören Transdev, bland annat från bussens kameror.

SVT Nyheter har sökt både SL och Transdev om geofencing-systemet på den berörda bussen, men ingen av parterna vill kommentera ytterligare.

Från polisens och åklagarens sida har man varit noga med att betona att föraren inte agerat uppsåtligt och i övrigt tona ned det personliga ansvaret. Föraren har också försatts på fri fot.

Samtidigt är utredningen inte nedlagd och i sak har myndigheterna inte förklarat hur man dragit sina slutsatser i uppsåtsfrågan.

I Stockholm är kårandan bland uniformsklädd personal relativt hög, vilket inkluderar poliser, busschaufförer, ordningsvakter och liknande.