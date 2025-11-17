Trumps vändning om Epstein: "Har inget att dölja"

Det republikanska partiet har under sommaren slitits isär av kravet på att offentliggöra de så kallade Epsteindokumenten.

I juli skickades ledamöterna hem i förtid, sedan talmannen Mike Johnson stängt ned kammaren för att slippa en öppen strid om frågan. Nu har han i stället aviserat en omröstning kommande vecka, enligt CNN.

För att materialet faktiskt ska publiceras krävs att både senaten säger ja och att presidenten skriver under.

Trump – som under en period stod Epstein mycket nära – har tidigare markerat kraftigt mot republikaner som driver på i Epsteinfrågan. Natten till måndag, svensk tid, skriver han dock på Truth Social att representanthusets republikaner bör rösta för att släppa dokumenten.

”Vi har inget att dölja”, skriver han och fortsätter:

”Det är dags att gå vidare från den här bluffen från Demokraterna”.

Utspelen kommer efter att nya mejl från Epstein släppts där Trumps omnämns. Bland annat beskrivs att Trump ska ha tillbringat "timmar" med ett av Epsteins offer och att Trump "kände till flickorna".

Konflikten har också dragit in kongressledamoten Marjorie Taylor Greene, som länge räknats till Trumps mest trofasta anhängare. Trump kallade tidigare Greene för ”en framtida stjärna”, men beskrev henne i förra veckan i stället som en ”förrädare” mot Maga-rörelsen och drog tillbaka sitt stöd för hennes plats i kongressen.

Greene svarade genom att öppet utmana presidenten inför omröstningen.

”Det är verkligen häpnadsväckande hur hårt han kämpar för att förhindra att Epstein-dokumenten kommer ut”, skrev hon på X.

Samtidigt säger hon att hon fortfarande stödjer Trumpadministrationen.

Under valkampanjen 2024 lovade Trump att offentliggöra Jeffrey Epsteins påstådda klientlista. Efter att ha tillträtt ändrade Vita huset snabbt linje, något som skapat irritation inom Maga-rörelsen och lett till anklagelser om att administrationen deltar i en mörkläggning, och Trumps förtroendesiffror i frågan är extremt låga.