Här orkar inte elbilen – kraschar under PR-stuntet

Utrikes. En kinesisk biltillverkare har bett om ursäkt efter att deras el-SUV misslyckats med att återskapa Range Rovers uppmärksammade ”Stairway to Heaven”-stunt vid Tianmenberget i Kina – och i stället kraschat genom ett räcke.

Chery, en av Kinas största fordonstillverkare, lovar nu att bekosta reparationerna av den skadade delen av den välkända turistplatsen, rapporterar Global Times.

Händelsen inträffade på onsdagen när en orange SUV från Chery skulle försöka köra upp för den ikoniska trappan i Tianmen Mountain National Forest Park, samma plats som Land Rover använde för att 2018 marknadsföra sin Range Rover Sport plug-in hybrid genom att låta bilen klättra de 999 branta stentrappstegen med hjälp av sin 300 hästkrafters bensinmotor. (nedan)

Cherys fordon såg till en början ut att klara utmaningen, men började plötsligt glida bakåt innan det slog i ett räcke och blev stående. Ingen person ska ha skadats och naturmiljön runt platsen klarade sig, enligt den skriftliga ursäkten som företaget publicerade på Weibo.

Företaget säger vidare att man kommer att stå för reparationerna av trappans räcke.

”Utfallet har avslöjat vår otillräckliga riskbedömning och brister i detaljer under planeringen och genomförandet av testet. Särskilt reflekterar vi djupt över den oro i allmänheten som orsakats av att vi valde att utföra testet i ett offentligt naturskönt område”, skriver Chery i sin ursäkt på Global Times.

