© FT BILD/ARKIV
 

Nej till SD kan bli dödsstöten för L

Publicerad 16 november 2025 kl 16.05

Inrikes. Ja till Tidöavtalet – men nej till SD i regeringen. Simona Mohamssons lite konstiga halvnej till SD väntas få gehör i partiet – trots att många befarar att det leder till att Liberalerna går under.

Dela artikeln

Nejet till SD i regeringen leder till att väljarna inte kan "taktikrösta" på Liberalerna, något som annars är vanligt i Sverige.

Detta eftersom SD vägrar stödja en regering där de inte själva får ministerposter, vilket i praktiken gör att en "taktikröst" på L inte får någon effekt.

Enligt SVT har många inom Liberalerna listat ut att hållningen är "svårförklarad för väljarna" och många förstår internt att Liberalerna kommer hamna under spärren om linjen inte ändras.

"Trots det är bedömningen att Simona Mohamsson och den enade partistyrelsen kommer få stöd för sin linje på landsmötet", skriver SVT.

Ombuden på mötet känner sig helt enkelt tvungna att rösta på partiledarens linje mot bättre vetande. Skulle hennes linje falla så befarar flera att partiet står inför en kollaps, enligt SVT:s uppgifter.

Eva, 14, orkade inte leva mer efter invandrarnas gruppvåldtäkt

Begick självmord fyra veckor efter brutala övergreppet. De tre gripna afrikanerna försattes på fri fot.0 Plus

Här sprutar bönderna flytande avföring på tattarlägret: "De vägrade lyssna"

Video: Dramatiska scener. "Det var svårt att förhandla med dem, så bönderna löste det själva."0 Plus

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Skattebetalarna får betala barnkläder när invandrare lägger bidragen på annat

Föräldrar hävdar att de "inte har råd" – trots höga bidragen. Nu börjar förskolor köpa in vinterkläder och regnkläder som du betalar.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.