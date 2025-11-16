Nej till SD kan bli dödsstöten för L

Nejet till SD i regeringen leder till att väljarna inte kan "taktikrösta" på Liberalerna, något som annars är vanligt i Sverige.

Detta eftersom SD vägrar stödja en regering där de inte själva får ministerposter, vilket i praktiken gör att en "taktikröst" på L inte får någon effekt.

Enligt SVT har många inom Liberalerna listat ut att hållningen är "svårförklarad för väljarna" och många förstår internt att Liberalerna kommer hamna under spärren om linjen inte ändras.

"Trots det är bedömningen att Simona Mohamsson och den enade partistyrelsen kommer få stöd för sin linje på landsmötet", skriver SVT.

Ombuden på mötet känner sig helt enkelt tvungna att rösta på partiledarens linje mot bättre vetande. Skulle hennes linje falla så befarar flera att partiet står inför en kollaps, enligt SVT:s uppgifter.