L-topp: Avsluta allt samarbete med SD

Inför landsmötet i Karlstad nästa helg har L i Uppsala lämnat in en motion som kräver att samarbetet med SD på riksnivå avvecklas.

Det går rakt emot partistyrelsens linje, som säger nej till SD-ministrar men vill fortsätta med ett förnyat Tidöavtal och gemensam budget med M, KD och SD efter valet 2026.

Bakgrunden är Liberalernas djupa opinionskris med historiskt låga siffror. I veckan fick partiet 2,2 procent i SVT/Verian – vilket är långt under riksdagsspärren.

Jennie Claesson pekar rakt på SD-samarbetet som förklaring.

– För oss talar opinionssiffrorna sitt tydliga språk. Samarbetet med SD skadar oss, säger hon till Expressen.

Hon beskriver hur L-företrädare i Uppsala möter ett massivt motstånd när de knackar dörr och att SD-frågan nästan alltid kommer upp. Samtidigt markerar hon att Liberalerna fortsatt ska vara ett borgerligt parti. Drömmen är en återuppstånden allians med M, KD och C, liknande Fredrik Reinfeldts tidigare regeringsunderlag, trots att den konstellationen i dag inte räcker till egen majoritet.

Jennie Claesson motiverar sitt nej till SD med att partierna står för långt ifrån varandra i synen på människor, liksom i frågor om klimat, bistånd och kvotflyktingar. Hon säger att hon skulle lämna sina uppdrag om Liberalerna går in i en regering tillsammans med SD.

Uppsala är inte ensamt. Även L-distrikt i Stockholm, Jönköping, Västernorrland och Gävleborg vill gå längre än partiledningen och förespråkar tydliga röda linjer mot både SD och V. Samtidigt finns motionärer som vill ta bort alla spärrar mot att regera med SD.

Enligt flera källor till Expressen var partiledaren Simona Mohamsson och hennes närmaste krets till en början beredda att öppna för en regering tillsammans med SD, men backade när motståndet internt blev för starkt.