Fuentes om petningen av Nekrasova: "Känns som 2017"

Fuentes uttrycker ilska över vad som hänt Nekrasova och beskriver petningen av henne som ett tecken på att hans – i regel judiska – politiska fiender har dragit igång en "samordnad kontrarevolution" mot hans växande antisemitiska rörelse.

– Det är galet. Hon bjöd in mig till sin show, och nu blir hon sparkad från sin byrå och en film. Är inte det helt sjukt?" säger han i sitt program.

Enligt Fuentes var avsnittet med Red Scare knappast någon stor händelse – det lades bakom en betalvägg på Patreon och väckte viss uppmärksamhet genom memes, men inte mer än så. Ändå, en och en halv månad senare, kom smällen för Nekrasova.

Han betonar att han inte tror att Dasha Nekrasova ens håller med honom i många frågor.

– Vi kommer från olika världar. Kanske är jag en kuriositet för henne, och vice versa. Vi gjorde det för att det var kul, säger han.

Att hon nu förlorar jobb på grund av deras samtal ser han som orimligt och djupt orättvist.

– Det känns som 2017 igen. Efter Tucker-intervjun small det till som en musfälla. Folk som jag tar bilder med blir sparkade, folk som jag pratar med blir sparkade. Tucker ska ha förlorat en sponsor för att han nämnde mig.

Han beskriver det som en återgång till en tid då han menar att cancelkulturen användes för att tysta obekväma röster.

Enligt Fuentes är Nekrasovas fall ett exempel på hur judiska maktstrukturer i medier och underhållning agerar för att straffa dem som associeras med honom. Han drar paralleller till Kanye West, som han hävdar att "förstördes" efter att ha kritiserat vad han såg som organiserad påverkan från judiska aktörer.

– Jonathan Greenblatt på ADL sa: "Vi var tvungna att stänga ner honom." Kanye blev av med sin byrå, sina klädkontrakt, sitt bankkonto. Samma sak här: du pratar med mig, och plötsligt ringer någon som styr din agentur eller bestämmer över din film, säger Fuentes.

Nick Fuentes ser händelsen som del av en större konflikt om makt och inflytande i USA. Han hävdar att hans popularitet kommer från att han vågar säga vad andra inte törs, trots personliga uppoffringar.

– Jag har förlorat mitt privatliv, min karriär, mina bankkonton. De behandlar mig som om jag inte är en människa, säger han.

Han liknar sin situation vid hur han anser att vissa grupper behandlas internationellt och säger att inför den här sortens judisk makt är vi alla "palestinier". Han framhåller att hans kamp inte drivs av hat utan av en strävan efter sanning.

– De kanske sitter med alla kort på hand, men vi har det enda kortet som betyder något: sanningen och Gud.

Nick Fuentes avslutar med att uttrycka sympati för Nekrasova och andra som drabbas för att de associeras med honom, trots att de kanske inte ens förstått att de hamnat i konflikt med USA:s judiska maktstrukturer och knappast valt att själva ta de strider som han själv har gett sig in i.

– Det gör mig förbannad. De kan bråka med mig, jag är van vid det. Men nu straffar de henne och Tucker för att de pratade med mig. Är det lag på att jag inte får ha vänner? säger han.

Han konstaterar också att många kanske inte förstår vilka konsekvenser det för med sig om man säger "sanningen" om judisk makt, eller förknippas med någon som säger något i den riktningen.

– Folk snackar öppet om att det bara finns två kön, men vet du vad? Bankerna drivs inte av transvestiter. Och folk kan säga som det är, att svarta begår en massa brott. Men svarta styr inte regeringen, eller hur? Man kan säga sanningar om kvinnor, latinamerikaner, eller vad som helst, typ frimurarna, okej? Men de här människorna, de styr inte Hollywood, de styr inte medierna, de styr inte Trump-administrationen... Och det är därför det är så jäkla krångligt att säga sanningen om judarna. Det är fullt av komplikationer. Så nu samlas folk runt mig. Och då kommer det psykologiska förklaringar: "Det här ungdomarna har inga jobb, de är besvikna, de söker en familj och tradition". Mmm tjena. Det här handlar om en sak: Att jag säger sanningen. Och att jag är den enda som gör det.

Han ser händelsen som ett test av människors mod och uppmanar sina följare att fortsätta stå upp för vad de tror på, även om det kostar.