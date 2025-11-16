Du betalar
© FT BILD/ARKIV
 

Skattebetalarna får betala barnkläder när invandrare lägger bidragen på annat

Publicerad 16 november 2025 kl 11.47

Inrikes. Trots de höga bidragen saknar många barn i gettoområden vinter- och regnkläder – eftersom föräldrarna bränner bidragen på annat. Nu får förskolorna höjda utbetalningar av skattemedel för att kunna förse barnen med barnkläder som en del av sitt "kompensatoriska arbete", rapporterar Expressen.

Dela artikeln

Du betalar

Visa alla

När bidraget till förskolan höjdes, den så kallade barnpengen, gavs förskolor i utsatta områden i uppdrag att stärka sitt "kompensatoriska arbete". Med det menas att skattebetalarna ska kompensera barn till invandrare från tredje världen för att deras föräldrar är invandrare från tredje världen.

Ett resultat är att lånekläder nu köps in till förskolor där behovet bedöms som störst. Kommunalrådet Blerta Hoti Singh (S) förklarar att åtgärden syftar till att trygga barnens närvaro.

På en förskola i Lövgärdet uteblir barnen när vädret är kallt och blött, eftersom många familjer saknar ordentliga ytterkläder, rapporterar Expressen.

Rektorn Fia Neldemo berättar för tidningen att kulturella skillnader spelar in och att vissa föräldrar hävdar rakt ut att de "inte har råd" med kläder till barnen.

– Men vi jobbar mycket med att få barnen till förskolan, vi har ett jättestort uppdrag hos oss med språk och kommunikation och våra barn behöver bli en del av det svenska samhället, säger hon till Expressen.

Efter uppmärksamheten har privatpersoner hört av sig för att erbjuda kläder, men det var tydligen inte intressant. Neldemo hävdar att förskoleförvaltningen behöver lösa behovet strukturerat och långsiktigt, med skattemedel.

Skollagen beskriver förskolans kompensatoriska uppdrag som att den ska ”motverka ojämlikheter och utjämna skillnader i barns förutsättningar, så att alla barn får likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära" oavsett om deras föräldrar är av den ansvarstagande typen eller föredrar att lägga ansvaret för sina barn på skattebetalarna. I korthet innebär lagen att skattebetalarna, när det senare är fallet, ska stå för dubbla kostnaden.

Eva, 14, orkade inte leva mer efter invandrarnas gruppvåldtäkt

Begick självmord fyra veckor efter brutala övergreppet. De tre gripna afrikanerna försattes på fri fot.0 Plus

Här sprutar bönderna flytande avföring på tattarlägret: "De vägrade lyssna"

Video: Dramatiska scener. "Det var svårt att förhandla med dem, så bönderna löste det själva."0 Plus

Hyllade HBTQ-profiler höll sina "söner" som sexslavar – får 100 års fängelse

"I kväll ska jag knulla min son!" Bjöd ut pojkarna till andra homosexuella via Grindr.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Busschauffören släppt på fri fot – fortfarande misstänkt

Fortfarande hemligt vad som faktiskt inträffat. Myndigheterna förtegna om vad som orsakat olyckan.0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.