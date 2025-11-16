Satirsajt raderar skämt efter att ha råkat skoja om Israel

Sajten publicerade en artikel med rubriken “Megyn Kelly Gets Rid Of Old Pager Just To Be Safe” (Megyn Kelly gör sig av med sin personsökare för säkerhets skull) vilket var tänkt som en pik mot hennes allt mer kritiska hållning till Israel.

Rubriken anspelade på den stora personsökarexplosionen i Libanon och Syrien i september 2024, som Israel låg bakom och som dödade dussintals och skadade tusentals.

Kelly, 54, reagerade kortfattat men ilsket på X genom att skriva “WTF.” till sajtens grundare Seth Dillon. Inlägget och artikeln togs därefter bort av The Babylon Bee.

Israel-poddaren Tim Pool, som tidigare fick betalt av Putin men som idag ingår i den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahus så kallade influencer-stall, kommenterade borttagningen med att skämtet “var mer stötande för Israel än för Megyn Kelly”, eftersom skämtet kunde tolkas som att Israel mördar amerikaner som kritiserar landet.

I den arkiverade versionen av artikeln påstod satirsajten att Kelly diskret slängt sin personsökare för att vara säker, efter att hon “dragits in i en onlinekontrovers som en del av den pågående debatten inom högern om USA:s relation till staten Israel”.

Artikeln innehöll även ett påhittat citat från Kelly:

“Man kan aldrig vara för försiktig nuförtiden. Av det jag har sett kan det vara en farlig kombination att vara emot Israel och bära en personsökare. Dessutom är det 2025, så personsökare fyller egentligen ingen funktion.”

Mediaite noterade samtidigt att Kelly inte var lika upprörd i oktober förra året, när den republikanske kommentatorn Ryan Girdusky drog ett liknande skämt riktat mot den muslimske programledaren Mehdi Hasan efter pager-attacken.

På CNN antydde Girdusky att Hasan var en terrorist som borde mördas av Israel, genom att säga:

– Jag hoppas att din sökare inte börjar pipa.

Uttalandet ledde till att Girdusky förbjöds från framtida medverkan i kanalen, något Kelly då avfärdade som “absurd teater” och ett "präktigt moralpredikande".

Kelly har på senare tid anslutit sig till flera andra MAGA-profiler – bland dem Tucker Carlson och Candace Owens – som blivit allt mer kritiska till Israel.

Satirartikeln publicerades efter att Kelly i sitt program berättat hur Charlie Kirk, som sköts till döds i september, ska ha uppmanat Carlson att “köra för fullt” på sin Israelkritik under ett Turning Point USA-evenemang i juli 2024.

Vid samma evenemang hävdade Carlson att Jeffrey Epstein arbetade som spion för den israeliska underrättelsetjänsten Mossad.

Kelly kommenterade Kirks hållning genom att säga:

– Charlie förstod vad som höll på att hända med den konservativa rörelsen när det gällde Israel. Han förstod det förmodligen bättre än någon av oss, eftersom han fullkomligt älskade Israel och ändå representerade – och kom från – den unga befolkningen. Han visste att även på högerkanten hade man vänt sig mot Israel och fortsatte att göra det, säger hon i sitt program, som återgavs av Mediaite.