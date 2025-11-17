Fjällugglan utdöd i Sverige

SLU:s Artdatabank uppdaterar rödlistan vart femte år. På den förra listan fanns redan drygt 200 arter som bedöms vara utdöda i landet, framför allt insekter, växter, mossor och lavar – men också två däggdjur, vildren och svartråtta, samt åtta fågelarter.

Nu får de alltså sällskap av ytterligare ugglor. De sista kända häckningarna av fjälluggla i Sverige gjordes 2015, medan tornugglan inte häckat här sedan 2003. Även pärluggla och hökuggla föreslås nu rödlistas.

– Fjällugglan är så klart en symbolart. Alla har väl sett Harry Potter, säger Mikael Svensson på SLU till TT.

Förklaringen för fjällugglans del bedöms främst vara bristen på smågnagare i fjällen. De klassiska lämmelåren, då gnagarna toppade vart fjärde år, har i praktiken uteblivit i flera decennier.

– Man har ju tidigare pratat om lämmelår, med gnagartoppar i fjällen ungefär vart fjärde år. Men det systemet har ju kraschat sedan tidigt 1980-tal, säger Mikael Svensson.

Att arterna klassas som nationellt utdöda betyder dock inte att de är borta globalt – fjälluggla finns fortfarande i bland annat Norge, även om läget där också beskrivs som mycket dåligt.