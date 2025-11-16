Hollywood sparkar Dasha Nekrasova efter Fuentes-intervju

Fuentes medverkade i podcasten ”Red Scare” som Nekrasova driver tillsammans med Anna Khachiyan. Att den senare själv är judinna verkar inte ha godtagits som en förmildrande omständighet den här gången.

Avsnittet publicerades på YouTube den 10 oktober och tog upp Fuentes ökade synlighet i den amerikanska offentligheten, mordet på Charlie Kirk, invandring, Kanye West, vacciner och den så kallade ”groyper-armén” som Fuentes är ansvarig för.

Videon har setts över 220.000 gånger, och en ytterligare en ompublicering har fått närmare 70.000 visningar.

Fuentes har länge varit en populär röst inom den amerikanska högern men hittills inte synts till i officiella kanaler. Det ändrades dock härom veckan då MAGA-profilen Tucker Carlson gjorde en intervju med Fuentes, vilket i sin tur fick diverse sionistiska och judiska högerprofiler att gå i taket.

Nekrasova har tidigare väckt uppmärksamhet för kontroversiella uttalanden. I en intervju med The New Yorker 2023 sade hon:

– Franciskus är inte någon riktig påve, det vet vi alla. … Man kommer inte kasta ut frimurarna. Man kommer inte kasta ut judarna. De infiltrerade kyrkan för länge sedan.

I jätteproduktionen ”Succession” spelade hon Comfrey Pellits, medlem i Kendall Roys PR-stab och kortvarigt romantiskt involverad med kusin Greg.

Hon har även synts i ”The Serpent”, ”Dickinson” och ”Mr. Robot”, samt skrivit och regisserat ”The Scary of Sixty-First”, hennes egen långfilm fotad på analog 35 mm film.