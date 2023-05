Carl Bildt kallar Israel apartheidstat – ambassadören: "Hat"

Carl Bildt har under veckan besökt Israel för att delta i den säkerhetspolitiska Herzliya-konferensen.

I ett inlägg på Twitter beklagar han att frågan om Palestina inte togs upp på mötet.

"Jag tror inte att Israel långsiktigt kan överleva som en fullfjädrad apartheidstat. Det går i en farlig riktning", skriver den tidigare svenske stats- och utrikesministern.

Israels ambassadör i Sverige, Ziv Nevo Kulman, svarar ilsket på inlägget.

"Israel kommer säkerligen att överleva som en välmående och demokratisk stat. Den här typen av extremt språkbruk leder enbart till fientlighet och hat", skriver han.

Israel will surely survive as a prosperous and democratic state. Such extreme language leads to nothing but hostility and hatred.

— Ziv Nevo Kulman (@zivnk) May 24, 2023