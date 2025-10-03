Danmark: Ryssland för hybridkrig mot oss

– Det är vår bedömning att Ryssland för närvarande för ett hybridkrig mot Danmark och väst, säger FE-chefen Thomas Ahrenkiel på en presskonferens tillsammans med försvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

– Det betyder att Ryssland använder militära medel bland annat för att sätta press på oss, säger Ahrenkiel.

I den nya hotbilden slår FE fast att det inte finns någon omedelbar risk för ett militärt angrepp mot Danmark, men att sabotagehotet mot försvaret är högt. Myndigheten väntar fler hybrida angrepp framöver.

– Ryssland använder medel som vore otänkbara före kriget, säger Thomas Ahrenkiel.

Han uppger att Ryssland ligger bakom ett antal sabotage, bland annat cyberangrepp, mot västländer.

– Vår bedömning är att Ryssland medvetet har skickat ett stort antal drönare till Polen för att testa oss, fortsätter han.

Försvarsministern slog fast att "vi kommer att uppleva nya angrepp mot Europa".

– Det är nödvändigt med massiv upprustning.