© Skärmdump/TV2
 

Danmark: Ryssland för hybridkrig mot oss

Publicerad 3 oktober 2025 kl 09.16

Utrikes. Danmarks underrättelsetjänst FE varnar nu för att Ryssland bedriver hybridkrig mot Danmark och väst. Samtidigt bedöms risken för ett militärt angrepp som låg, men hotet om sabotage mot försvaret som högt. Nu krävs "massiv upprustning", enligt regeringen.

Dela artikeln

– Det är vår bedömning att Ryssland för närvarande för ett hybridkrig mot Danmark och väst, säger FE-chefen Thomas Ahrenkiel på en presskonferens tillsammans med försvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

– Det betyder att Ryssland använder militära medel bland annat för att sätta press på oss, säger Ahrenkiel.

I den nya hotbilden slår FE fast att det inte finns någon omedelbar risk för ett militärt angrepp mot Danmark, men att sabotagehotet mot försvaret är högt. Myndigheten väntar fler hybrida angrepp framöver.

– Ryssland använder medel som vore otänkbara före kriget, säger Thomas Ahrenkiel.

Han uppger att Ryssland ligger bakom ett antal sabotage, bland annat cyberangrepp, mot västländer.

– Vår bedömning är att Ryssland medvetet har skickat ett stort antal drönare till Polen för att testa oss, fortsätter han.

Försvarsministern slog fast att "vi kommer att uppleva nya angrepp mot Europa".

– Det är nödvändigt med massiv upprustning.

SVT: Hot mot demokratin att folk får rösta

Fria val en fara – folk måste rösta "rätt". Nivån av demokrati den sämsta sedan Sovjet enligt SVT – när fler än någonsin får rösta.0 Plus

Estoniakatastrofen

Estniska analysen: "Ett paradigmskifte i vår syn på Sverige"

Estonia-fyndet får enorm uppmärksamhet i landet – till skillnad från i Sverige. "Den svenska statens trovärdighet" anses körd i botten.0 Plus

Folkutbytet

Studentfirandet i Göteborg: Inte en svensk så långt ögat kan nå

Videon väcker uppståndelse. "Svenskar och svenska flaggor var i princip obefintliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Attacken mot synagogan var ett terrordåd

"Detta är en terroristincident." Minst två judar döda – plus gärningsmannen.0 

Ekonominyheter

Stora guldfyndigheter hittade i östra Finland

Guldrush nära ryska gränsen efter nya miljardfynd.. "Här finns en enorm potential som ännu inte har utnyttjats."0 

10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen
11:17 Arbetslösheten ökar snabbt

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.