© Kremlin.ru
 

Danmark skippar WEF – berättar inte varför

Publicerad 19 januari 2026 kl 17.25

Utrikes. Den danska regeringen kommer inte att delta i årets möte med Världsekonomiskt forum, WEF, i Davos. Någon officiell orsak anges inte, men beslutet kopplas till den snabbt eskalerande konflikten kring Grönland och utspelen från USA:s president Donald Trump – som själv ska delta på konferensen.

Dela artikeln

Det är Bloomberg som rapporterar att representanter för danska myndigheter väljer att stanna hemma denna vecka.

Uppgiften bekräftas av Världsekonomiskt forum.

"Vi kan bekräfta att den danska regeringen inte kommer att vara representerad i Davos denna vecka", heter det i ett uttalande från arrangören.

WEF uppger samtidigt att Danmark varit inbjudet som vanligt och att beslutet om deltagande helt ligger hos respektive regering.

"Danska regeringsrepresentanter var inbjudna i år, och varje beslut om deltagande är upp till den aktuella regeringen", uppger forumet för Bloomberg.

Beslutet sätts i samband med utvecklingen kring Grönland, där spänningarna har ökat efter Trumps senaste uttalanden. Danska makthavare ser nu ut att slippa risken att springa på Trump i korridorerna i Davos.

Samtidigt bekräftar danska TV2 att regeringen uteblir från WEF.

Kanalen konstaterar att mötet annars hade gett danska ministrar en ovanlig möjlighet till direktkontakt med Trump, som själv deltar i årets toppmöte.

För nyhetsbyrån Ritzau uppger näringsdepartementet att näringsminister Morten Bødskov ursprungligen planerade att resa till Davos, men att han nu har ändrat sina planer.

Någon officiell förklaring till varför Danmark avstår från mötet har dock inte lämnats.

Liftade i Mellanöstern för att visa hur fredliga muslimer är – blev våldtäktsmördad direkt

Hennes nakna kropp hittades i ett buskage. Fallet väcker uppståndelse i sociala medier.0 Plus

Miljoner såg hennes brandtal mot befolkningsbytet

"Våra eliter har förklarat krig mot oss". Det är hög tid att vi slår tillbaka, sade Eva Vlaardingerbroek.0 Plus

I dessa 15 kommuner är svenskar redan i minoritet

Nya interaktiv karta visar snabba trenden. Även stora delar av Stockholm domineras nu av personer med utländsk bakgrund.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Berättade att han ville utvisa våldtäktsmannen – sparkas

Nämndemannen talade ut när 100-åring våldtogs av hemtjänsten. "Jag har trött på de här invandrare – jag är själv invandrare."0 

Ekonominyheter

Stockholmsbörsen väntas falla imorgon – men inte detta bolag

Trump skapar osäkerhet bland USA:s allierade.. Svenska jätten vinnare när Grönland kraschar förtroendet för amerikansk försvarsindustri.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.