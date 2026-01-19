Danmark skippar WEF – berättar inte varför

Det är Bloomberg som rapporterar att representanter för danska myndigheter väljer att stanna hemma denna vecka.

Uppgiften bekräftas av Världsekonomiskt forum.

"Vi kan bekräfta att den danska regeringen inte kommer att vara representerad i Davos denna vecka", heter det i ett uttalande från arrangören.

WEF uppger samtidigt att Danmark varit inbjudet som vanligt och att beslutet om deltagande helt ligger hos respektive regering.

"Danska regeringsrepresentanter var inbjudna i år, och varje beslut om deltagande är upp till den aktuella regeringen", uppger forumet för Bloomberg.

Beslutet sätts i samband med utvecklingen kring Grönland, där spänningarna har ökat efter Trumps senaste uttalanden. Danska makthavare ser nu ut att slippa risken att springa på Trump i korridorerna i Davos.

Samtidigt bekräftar danska TV2 att regeringen uteblir från WEF.

Kanalen konstaterar att mötet annars hade gett danska ministrar en ovanlig möjlighet till direktkontakt med Trump, som själv deltar i årets toppmöte.

För nyhetsbyrån Ritzau uppger näringsdepartementet att näringsminister Morten Bødskov ursprungligen planerade att resa till Davos, men att han nu har ändrat sina planer.

Någon officiell förklaring till varför Danmark avstår från mötet har dock inte lämnats.