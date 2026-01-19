© FT BILD/ARKIV
 

Stockholmsbörsen faller – Saab kraftigt mot strömmen

Publicerad 19 januari 2026 kl 09.28

Ekonomi. Stockholmsbörsen inledde måndagen med ett tydligt fall efter helgens upptrappade konflikt kring Grönland. Samtidigt går familjen Wallenbergs vapenjätte Saab kraftigt mot strömmen.

I den inledande handeln backade det breda indexet OMXSPI omkring två procent, medan storbolagsindexet OMXS30 föll strax under två procent.

Nedgången kommer efter att USA:s president Donald Trump under helgen hotat Sverige och flera andra europeiska länder med strafftullar om han inte får köpa Grönland.

Bland storbolagen föll en majoritet. Atlas Copco, Sandvik och Volvo hörde till de större förlorarna med nedgångar på runt 2,5–3,0 procent. Totalt backade 26 av 30 bolag på OMXS30.

Mot strömmen steg försvarskoncernen Saab tydligt och lyfte med cirka fem procent under morgonen. Även Boliden, Astra Zeneca och Telia noterades för mindre uppgångar.

EU har samtidigt kallat till toppmöte med anledning av Trumps tullhot. Enligt uppgifter i Financial Times överväger unionen hämndtullar på varor till ett värde av nära 1.000 miljarder kronor.

Även flera asiatiska börser har inlett veckan på minus, medan handeln i USA står stilla på grund av att det är helgdag.

