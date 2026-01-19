Förre försvarsministern: "Nato står inför en kollaps"

"NATO STÅR INFÖR EN KOLLAPS", skriver Mikael Odenberg och slår fast att svenska politiker och militärer säger det de måste säga offentligt, men att de saknar verklig kontroll över utvecklingen.

Han riktar också hård kritik mot hur europeiska ledare agerat gentemot USA:s president.

"Mark Rutte slickade Trump i röven och EU svarade lamt på tullhoten från USA. Allt för att inte fördärva den transatlantiska länken eller situationen för Ukraina", skriver Odenberg.

Problemet är, enligt den tidigare försvarsministern, att den så kallade transatlantiska länken inte längre betyder något för Vita huset. Trump ser EU som ett projekt som motarbetar USA, och signalerna från Washington har blivit allt tydligare.

Odenberg pekar på JD Vance tal i München och den amerikanska säkerhetsstrategin som tecken på att USA inte längre vill vara Europas allierade.

Han jämför också Trumps syn på världen med Vladimir Putins.

"Den brutala sanningen är att Trumps världsbild alltmer liknar Putins; rätt för stora länder att kräva inflytelsesfärer och ha anspråk på andra länders territorier och noll respekt för folkrätten", skriver Mikael Odenberg.

Utvecklingen kring Grönland beskriver Odenberg som en brytpunkt. Han avstår från att förutsäga vad som händer, men drar slutsatsen att det i praktiken bara finns en sista utväg: "det enda som kan rädda försvarsalliansen Nato är den amerikanska kongressen".

Mikael Odenberg var försvarsminister för Moderaterna 2006–2007. Han lämnade posten i protest mot de omfattande nedskärningar i Försvarsmakten som Fredrik Reinfeldt och Alliansregeringen då förberedde, och varnade för att Sveriges militära förmåga höll på att urholkas helt. På den tiden ansåg de andra politikerna att Sverige inte behövde något försvar eftersom det inte skulle bli några fler krig då den liberala världsordningen slutligen hade segrat.

Sedan avhoppet har Odenberg återkommande kritiserat både svensk försvarspolitik och beroendet av internationella garantier.