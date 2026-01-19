Slumvärd i Rosengård döms till fängelse

Malmö tingsrätt dömer Sapko Sinani för grov trolöshet mot huvudman, grova skattebrott och grova bokföringsbrott.

Straffet blir fyra års fängelse, sju års näringsförbud samt skattetillägg.

Domen gäller den tidigare C-politikerns agerande som styrelseledamot och förvaltare i bostadsrättsföreningen Femman i Rosengård – en del av fastighetskomplexet som kallas Kinesiska muren.

Enligt domen missbrukade Sinani sin förtroendeställning under flera år genom att låta miljonbelopp som skulle tillfalla föreningen utebli, hålla föreningens pengar sammanblandade med egna medel och tillgodogöra sig ett stort antal bostadsrätter på felaktiga grunder.

Samtidigt försummades underhållet av fastigheten, vilket ledde till att både värme och vatten stängdes av för de boende under vintern 2024. Hissar, ventilation och sanitära förhållanden beskrivs som kraftigt eftersatta.

Sinani ägde själv en stor del av lägenheterna i föreningen och hyrde ut dem i andra hand till höga hyror. De pengar som drogs in användes enligt tingsrätten inte till att betala föreningens räkningar, vilket bidrog till att skulderna växte och att fastigheten riskerade att gå förlorad. Fastigheten, som värderats till tiotals miljoner kronor, har utmätts av Kronofogden och ska säljas på auktion.

Bostadsrättsföreningen ansökte om konkurs under hösten förra året och står nu under tvångsförvaltning. En annan tidigare styrelseledamot döms till villkorlig dom och samhällstjänst för bokföringsbrott. Ytterligare en person är misstänkt i utredningen men har lämnat landet.

Sapko Sinani har nekat till brott och hävdat att föreningens ekonomi var i dåligt skick redan innan han tog plats i styrelsen. Tingsrätten anser dock att bevisningen visar att han agerat illojalt mot föreningen.

Han har tidigare varit politiskt aktiv i Centerpartiet men fick lämna sina uppdrag efter att hans affärer i Rosengård uppmärksammats.