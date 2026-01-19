Dumpen inför rätta: "Inte värdigt ett rättssamhälle"

Åtalet har väckts av en man i 35-årsåldern som förekommit på Dumpen och nu kräver skadestånd. Han anser sig ha blivit utpekad som särskilt klandervärd.

Eftersom det gäller förtal prövas målet inom tryckfrihetsrättens ram, med en pressfrihetsjury som ska avgöra skuldfrågan. Det svenska systemet innebär att juryn brukar fyllas med politiker.

Sara Nilsson säger att hon inte är förvånad över att verksamheten nu prövas rättsligt.

– Det var ganska självklart att det skulle bli en rättssak förr eller senare, säger hon till TV4 Nyheterna.

Hon beskriver rättegången som långtråkig och menar att fokus hamnat fel. Enligt Nilsson borde diskussionen i stället handla om barns utsatthet och inte om vad hon ser som personliga kränkningar.

– Jag hade önskat att det handlade mer om barn och mindre om en gammal kärring som har kränkt en gammal gubbe, säger Sara Nilsson till TV4.

Samtidigt anser hon att det arbete Dumpen bedrivit har bidragit till att förändra debatten och lyfta frågan politiskt. Hon pekar på att det på senare tid föreslagits att polisen ska ges större möjligheter att använda provokativa metoder mot sexualbrott riktade mot barn.