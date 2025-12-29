Dumpen varnade för Rönningemannen redan 2021: "Sverige har låtit honom bli en mördare"

26-åriga "Vilma" Andersson, tidigare Robin Andersson, misstänks för människorov och mord efter att en 25-årig kvinna försvunnit efter en utekväll i Stockholm och senare hittats styckmördad.

Fallet har väckt starka reaktioner – inte minst eftersom mannen tidigare dömts för grova sexualbrott mot barn och för försök till kidnappning. Trots det släpptes han fri efter ett och ett halvt år – och myndigheterna hjälpte honom att dölja sin historia.

Redan 2019 dömdes han för att ha försökt föra bort en tioårig flicka på Ekerö. I samband med utredningen hittade polisen tiotusentals barnpornografiska bilder, många av dem mycket grova, samt material med inslag av nekrofili.

Trots att domstolen slog fast att det fanns risk för återfall dömdes mannen till endast två år och fyra månaders fängelse.

Men redan i början av 2021 – efter ett och ett halvt år – släpptes han fri igen på grund av systemet med två tredjedelsfrigivning.

Detta trots att flera riskbedömningar pekade på hög risk för återfall i sexualbrott.

När han frigavs 2021 fick han skyddad identitet och bytte senare namn flera gånger – senast till kvinnonamnet "Vilma".

När mannen bosatte sig i ett område med barnfamiljer reagerade pedofiljägarsajten Dumpen. Sajten publicerade bild på honom och varnade offentligt för risken han utgjorde.

Dumpen-Sara: "Alla visste det"

Grundaren Sara Nilsson kritiserade att en person med så omfattande dokumenterad brottslighet kunde leva anonymt i samhället. I inlägget från 2021 skrev hon:

"Vad går först? Risken att jag skulle bli stämd för grovt förtal eller risken för att en bevisligen väldigt farlig förövare åker land och rike runt utan att någon vet hur han ser ut och helt anonym kan sikta in sig på barn som han tänker lasta med sig? Barnens rätt till trygghet går självklart först."

Idag konstaterar hon att mordoffrets anhöriga har fått betala för Sveriges naivitet.

– I domen är det en sadist som drömmer om att mörda – Sverige har låtit honom bli en mördare. Alla visste om det. Leif GW Persson varnade i tv för honom, det märktes på tillvägagångssättet att det här är en farlig person, säger Sara Nilsson till Kvartal.

Även M-profilen Hanif Bali skrev om mannen efter domen och ifrågasatte varför han skulle få skyddad identitet.

Efter kvinnans försvinnande vid Rönninge station inleddes ett stort sökpådrag. Hennes tillhörigheter hittades i närheten av stationen, bland annat hörlurar, buntband och en hammare. "Vilma" Andersson greps senare.