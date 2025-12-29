Rönningemannen gick med på vård men fick för kort straff

Kriminalreportern Fredrik Sjöshult skriver i tidningen att Kriminalvården fick för kort tid för behandling – trots att Andersson var öppen för frivillig vård.

När Andersson 2019 dömdes för ett uppmärksammat kidnappningsförsök mot ett barn stod valet mellan fängelse och sluten rättspsykiatrisk vård. Kravet för tvångsvård – allvarlig psykisk störning – var dock inte uppfyllda och straffet blev därför två år och fyra månaders fängelse.

På grund av ålder fick Andersson ungdomsrabatt och frigavs efter två tredjedelar av tiden.

Under anstaltstiden gjorde Kriminalvården flera riskbedömningar som alla pekade på hög risk för återfall i sexualbrott. Andersson deltog frivilligt i behandling, men placerades sent på särskild sexualbrottsavdelning och tiden bedömdes otillräcklig.

Vid frigivningen 2021 kvarstod bedömningen om hög återfallsrisk, men lagstiftningen gav inga möjligheter att hålla honom kvar längre. Enligt genomgångar som gjorts av Expressen hade inte heller Tidöregeringerns straffskärpningar inneburit att Andersson varit inlåst julen 2025.

"Ett fängelsestraff för brottet han begått hade inte ens med dagens straffskärpningar kunnat bli så långt att han fortfarande varit inlåst julen 2025", konstaterar Fredrik Sjöshult.

Det har dock inte hindrat regeringspartierna från att framställa det just på det sättet. Längst gick förmodligen polisprofilen och riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm (M) som, utan att direkt ljuga, lämnade följande vilseledande kommentarer på X:

"Den styckmördade unga kvinnan i Rönninge hade varit vid liv i dag, och hade kunnat se fram emot ett nyårsfirande med sina vänner, om den misstänkte gärningsmannen hade förblivit inlåst för det försök till människorov han dömdes för 2019".

"Allt detta förändrar vi nu. Ungdomsrabatten för vuxna är redan avskaffad. Den 1 januari skärps reglerna för villkorlig frigivning. Nästa år föreslås nya principer för straffmätning, så att hela straffskalorna ska komma till användning. Med ny lag säkerställs att försvårande omständigheter får större genomslag i domstolarnas bedömningar", skriver Kärrholm vidare.

Det är inte första gången som Tidöpartierna bluffar om kraften i sina åtgärder. Tidigare har man bland annat påstått att det förekommer nettoutvandring till Somalia och att invandringen till Sverige minskar kraftigt, vilket fått stort genomslag i media trots att inget av påståendena är sanna.