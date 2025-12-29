Styckmordet i Salem
© FT BILD
 

Rönningemannen gick med på vård men fick för kort straff

Publicerad 29 december 2025 kl 13.31

Inrikes. Trots att Kriminalvården bedömde återfallsrisken i sexualbrott som hög släpptes Ekeröpedofilen Robin "Vilma" Andersson fri efter ett kort fängelsestraff, och misstänks nu för styckmordet i Rönninge. Före frigivninge hade han gått med på att genomgå en behandling mot återfall – men straffet var så kort att någon egentlig behandling inte hann genomföras, avslöjar Expressen.

Dela artikeln

Styckmordet i Salem

Kriminalreportern Fredrik Sjöshult skriver i tidningen att Kriminalvården fick för kort tid för behandling – trots att Andersson var öppen för frivillig vård.

När Andersson 2019 dömdes för ett uppmärksammat kidnappningsförsök mot ett barn stod valet mellan fängelse och sluten rättspsykiatrisk vård. Kravet för tvångsvård – allvarlig psykisk störning – var dock inte uppfyllda och straffet blev därför två år och fyra månaders fängelse.

På grund av ålder fick Andersson ungdomsrabatt och frigavs efter två tredjedelar av tiden.

Under anstaltstiden gjorde Kriminalvården flera riskbedömningar som alla pekade på hög risk för återfall i sexualbrott. Andersson deltog frivilligt i behandling, men placerades sent på särskild sexualbrottsavdelning och tiden bedömdes otillräcklig.

Vid frigivningen 2021 kvarstod bedömningen om hög återfallsrisk, men lagstiftningen gav inga möjligheter att hålla honom kvar längre. Enligt genomgångar som gjorts av Expressen hade inte heller Tidöregeringerns straffskärpningar inneburit att Andersson varit inlåst julen 2025.

"Ett fängelsestraff för brottet han begått hade inte ens med dagens straffskärpningar kunnat bli så långt att han fortfarande varit inlåst julen 2025", konstaterar Fredrik Sjöshult.

Det har dock inte hindrat regeringspartierna från att framställa det just på det sättet. Längst gick förmodligen polisprofilen och riksdagsledamoten Fredrik Kärrholm (M) som, utan att direkt ljuga, lämnade följande vilseledande kommentarer på X:

"Den styckmördade unga kvinnan i Rönninge hade varit vid liv i dag, och hade kunnat se fram emot ett nyårsfirande med sina vänner, om den misstänkte gärningsmannen hade förblivit inlåst för det försök till människorov han dömdes för 2019".

"Allt detta förändrar vi nu. Ungdomsrabatten för vuxna är redan avskaffad. Den 1 januari skärps reglerna för villkorlig frigivning. Nästa år föreslås nya principer för straffmätning, så att hela straffskalorna ska komma till användning. Med ny lag säkerställs att försvårande omständigheter får större genomslag i domstolarnas bedömningar", skriver Kärrholm vidare.

Det är inte första gången som Tidöpartierna bluffar om kraften i sina åtgärder. Tidigare har man bland annat påstått att det förekommer nettoutvandring till Somalia och att invandringen till Sverige minskar kraftigt, vilket fått stort genomslag i media trots att inget av påståendena är sanna.

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 Plus

SVT-reporter "som knappt kan prata svenska" gör reportage om förskollärare som knappt kan prata svenska

Reportaget från Göteborg hånas. "Dårlandet levererar. Varje dag."0 Plus

Nyanlände Abdullah: "Jag har kommit för att stanna för evigt – inte jobba"

Lovar ta hit sin "lilla familj" på tio personer för att leva på bidrag resten av livet. Får förstklassig service och gratis tandvård.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Dumpen varnade för Rönningemannen redan 2021: "Sverige har låtit honom bli en mördare"

Försökte kidnappa 10-åring – släpptes fri efter drygt ett år. Dumpen-Sara: "Kvinnans anhöriga har fått betala för att Sverige är naivt."0 

Ekonominyheter

Fredrik Wikingsson plockar ut 200 miljoner i utdelning

Vänsterkomikerns klipp.. Nu delar han ut 200 miljoner kronor i utdelning till sig själv – och "pallar inte att snacka om pengar".0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.