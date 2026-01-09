Danska politiker vill ha tysk och fransk trupp på Grönland

Uttalanden från USA:s ledning har väckt oro i Köpenhamn och lett till krav på internationell militär närvaro som avskräckning.

– Det vore klokt att välkomna allierade från Frankrike och Tyskland för att försvara Grönland så snabbt som möjligt, så att priset för en militär invasion för amerikanerna blir extremt högt, säger Rasmus Jarlov från Det Konservativa Folkeparti i en intervju med danska TV2.

Han får brett stöd av andra partier.

– Det kan inte vara så att de bara kan landa en helikopter i Nuuk och hissa den amerikanska flaggan. Vi måste göra klart att det skulle bli en väpnad konflikt om amerikanerna skulle vidta den här åtgärden, säger Pelle Dragsted, ledare för Socialistiska Enhetslistan, i ett uttalande.

– Internationella trupper kan ha en viktig symbolisk effekt, men en väpnad konflikt med USA vore självmord för Danmark, säger Stinus Lindgreen från Radikale Venstre (ett USA-lojalt, liberalt parti, FT:s anm.) i ett uttalande.

– Detta är inte längre symbolpolitik. Vi är under verklig attack, säger Sascha Faxe, försvarspolitisk talesperson för Alternativpartiets Gröna, och efterlyser verklig militär avskräckning.

Dennis Flydtkjær från Danska Demokraterna betonar dock istället behovet av samarbete med Washington.

– Vi har inget intresse av en eskalering, och USA har inget intresse av att spränga Grönland, säger han.

– Om USA anfaller ett annat Nato-land, då är det över, säger statsminister Mette Frederiksen och varnar för att en sådan handling skulle innebära slutet för Nato och den nuvarande europeiska säkerhetsordningen.

– Mitt råd till europeiska ledare och alla andra är att ta USA:s president på allvar, säger USA:s vicepresident JD Vance vid en presskonferens i Vita huset.

Samtidigt säger Donald Trump att han är medveten om vad ett militärt övertagande skulle betyda.

– Det kan bli ett val mellan Grönland och Nato, säger han i en intervju med New York Times, men vägrar svara direkt på vilken av dessa storheter som har högst prioritet.

– Den transatlantiska alliansen är i grunden värdelös utan USA, konstaterar Trump dock i intervjun.

– Ägande är mycket viktigt, säger Trump till tidningen och förklarar att leasingavtal eller andra juridiska överenskommelser med Danmark inte är intressant.

– Ägande ger dig element som du inte kan få genom att bara skriva under ett dokument, säger Trump till tidningen.

I slutändan väntas dock både danskarna och övriga Nato-länder acceptera en amerikansk invasion av Grönland.

– Att skicka trupper till Grönland är uteslutet, säger den franska regeringens talesperson Christophe Lemoine till Anadolu.