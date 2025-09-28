Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

Publicerad 28 september 2025 kl 07.08

Inrikes. Det gick inte som planerat när vänsterjournalisten Christoffer Röstlund på Dagens ETC ringde upp högerprofilen Nick Alinia för att ställa frågor om hans privata relationer.

– Jag söker en kommentar från dig angående din relation till Jessica Stegrud, säger Röstlund i klippet och fortsätter:

– Hur ser er relation ut?

Nick Alinia svarar:

– Hur sin din relation till narkotika ut, Christoffer?

Det var 2016 som Fria Tider avslöjade att Christoffer Röstlund hade åkt dit i en omfattande narkotikahärva i Stockholm, i artikeln Aftonbladet-veteran i stor kokainhärva.

– Den är... eh... välbekant. Så det är inget nytt, svarar vänsterjournalisten.

– Jaha, har du fortfarande den relationen? undrar Nick Alinia.

Christoffer Röstlund försöker då byta ämne, men hävdar till sist att hans relation till narkotika inte är aktuell idag.

