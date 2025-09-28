Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

– Jag söker en kommentar från dig angående din relation till Jessica Stegrud, säger Röstlund i klippet och fortsätter:

– Hur ser er relation ut?

Nick Alinia svarar:

– Hur sin din relation till narkotika ut, Christoffer?

Det var 2016 som Fria Tider avslöjade att Christoffer Röstlund hade åkt dit i en omfattande narkotikahärva i Stockholm, i artikeln Aftonbladet-veteran i stor kokainhärva.

– Den är... eh... välbekant. Så det är inget nytt, svarar vänsterjournalisten.

– Jaha, har du fortfarande den relationen? undrar Nick Alinia.

Christoffer Röstlund försöker då byta ämne, men hävdar till sist att hans relation till narkotika inte är aktuell idag.