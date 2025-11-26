© Pressbild/FT BILD
Micke Leijnegard.

Dömde Leijnegard för ofredande – är kompis med kvinnans make

Publicerad 26 november 2025 kl 11.11

Lag & Rätt. SVT-profilen Micke Leijnegard dömdes för sexuellt ofredande efter att ha pussat en kollega. Nu överklagar han domen. Skälet är påstått jäv: domaren som fällde honom, Charlotta Hallgren, är Facebook-vän med målsägandens make och med en annan vän till kvinnan.

I början av november dömdes Leijnegard i Stockholms tingsrätt för sexuellt ofredande efter en festkväll i Spanien i samband med inspelningarna av SVT-programmet "Mästarnas mästare".

En kvinnlig medarbetare har berättat att programledaren pussat henne på munnen vid två tillfällen under kvällen.

– Det var en otrolig kränkning, jag har aldrig bett om det och han har gjort det ändå, sa kvinnan under rättegången.

Trots att Leijnegard hela tiden nekat till brott fann tingsrätten honom skyldig. Straffet blev böter och skadestånd till kvinnan. Samtidigt har SVT plockat bort honom från rutan och han har fått lämna "Mästarnas mästare" efter 17 säsonger som programledare.

Nu har Leijnegard tillsammans med sin advokat Johan Eriksson lämnat in ett överklagande, rapporterar Sportbibeln. I inlagan pekar de ut tingsrättens ordförande Charlotta Hallgren som jävig, eftersom hon är vän på Facebook med målsägandens make och med ytterligare en vän till kvinnan.

"Michael Leijnegard gör gällande att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning när den funnit att han ska dömas för sexuellt ofredande", skriver advokaten enligt Expressen.

Enligt Eriksson var båda dessa personer dessutom på plats i rättssalen under förhandlingen och "satt väl synligt placerade på den främsta åhörarraden i salen".

Försvaret vill därför att målet tas om i tingsrätten med en annan domare – eller att hovrätten ger prövningstillstånd och håller en ny rättegång.

