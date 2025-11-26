© FT BILD/ARKIV
 

40 bidragsmiljoner gick till illegala invandrare

Publicerad 26 november 2025 kl 11.56

Inrikes. Minst 40 miljoner kronor i svenska bidrag gick under 2024 till personer som inte har rätt att vistas i landet. Det visar en ny genomgång från den nyinrättade Utbetalningsmyndigheten – som varnar för att den verkliga summan kan vara betydligt högre.

Myndigheten har med hjälp av dataanalys kartlagt välfärdsutbetalningar till personer utan uppehållsrätt.

Kontrollen bygger på att uppgifter om medborgarskap och uppehållsrätt från Skatteverket samt uppehållstillstånd från Migrationsverket har samkörts med utbetalningar från Försäkringskassan, a-kassorna, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten.

Personerna som saknar rätt att vistas i Sverige men ändå får bidrag kan enligt Utbetalningsmyndigheten antingen ha stannat kvar illegalt eller ha lämnat landet.

– Vår utveckling av analysmodeller flyttar ständigt fram positionerna. Det här är ett ytterligare område som Utbetalningsmyndigheten uppmärksammar och bidrar till att stoppa felaktiga utbetalningar, säger Per Eleblad, generaldirektör, i ett pressmeddelande.

De felaktiga utbetalningarna består bland annat av a-kassa, barnbidrag, föräldrapenning och aktivitetsstöd. Samtidigt fick omkring 3.800 personer med samordningsnummer olika välfärdsutbetalningar under 2024. Dessa kan i dag inte kontrolleras mot Migrationsverkets register, eftersom myndigheten inte använder samordningsnummer där.

Utbetalningsmyndigheten har nu skickat de första underrättelserna till Försäkringskassan om barnbidrag som betalats ut till personer utan rätt att vistas i Sverige. Därefter ska fler ersättningar granskas och anmälas.

– Vi kommer att arbeta oss igenom samtliga förmåner där vi misstänker utbetalningar till personer som inte har rätt att vistas i Sverige och permanenta de här kontrollerna för att stoppa framtida felaktiga utbetalningar, säger Per Eleblad.

