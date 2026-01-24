© PRIVAT/Facebook, Polisen
 

S-märkta tidningens vd åtalas för djurplågeri

Publicerad 24 januari 2026 kl 10.38

Inrikes. Haparandabladets chefredaktör Linda Danhall åtalas för djurplågeri efter att ha lämnat sin häst att svälta – och åkt på semester.

Det var efter att människor larmat om att en avmagrad häst låg och dog i Danhalls hage som länsstyrelsen kom på besök och tittade ett mycket smalt sto, som avlivades.

Polisen informerades samtidigt och inledde en förundersökning om djurplågeri. Enligt länsstyrelsen var hästen så undernärd att musklerna i kroppen hade börjat försvagas så mycket att den fått svårt att stå och gå.

Linda Danhall hävdar att hästen "slutade ta upp näring" och att hon vidtog de åtgärder som stod till buds, rapporterar Sveriges Radio P4 Norrbotten.

Men åklagaren gör bedömningen att hon i så fall varit skyldig att avliva hästen innan hon åkte på semester, vilket inte gjordes.

Danhall säger sig i nuläget inte veta hur åtalet kan påverka förtroendet för tidningen, som formellt är oberoende men som betraktas som S-märkt och har kallats för Socialdemokraternas språkrör i Haparanda.

