Dödssiffran i Venezuela stiger till 80

Med hänvisning till en högt uppsatt venezuelansk tjänsteman uppgav tidningen på söndagen att siffran kan komma att stiga ytterligare.

Tidigare sade Venezuelas försvarsminister Vladimir Padrino att en stor del av Venezuelas president Nicolás Maduros livvaktsstyrka hade dödats under den amerikanska operationen, utan att ange exakta siffror.

President Donald Trump sade att den amerikanska militärinsatsen i Venezuela resulterade i att Maduro och hans hustru Cilia Flores greps.

Trump lovade också att USA tillfälligt skulle ta kontroll över landet, vid behov med amerikanska trupper, och säkra amerikanska bolags ägande av dess oljeresurser.

Paret fördes till New York sent på lördagen och hålls nu frihetsberövade på Metropolitan Detention Centre i Brooklyn.

De står inför federala åtal i USA kopplade till narkotikahandel och påstått samarbete med gäng som klassats som terroristorganisationer.

Maduro har förnekat anklagelserna och tjänstemän i Venezuelas huvudstad Caracas har krävt att paret ska friges.