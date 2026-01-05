© Mimika Kirgios/RFSU
Victoria Kawesa är dömd både för att ha plagierat sin genusforskning och för att ha misshandlat en man i tunnelbanan.

Plagiatdömda Victoria Kawesa fick statligt bidrag för att "forska" fram att svenska barnmorskor är rasister

Publicerad 5 januari 2026 kl 16.04

Du betalar. En hårt kritiserad genusstudie som påstår att afrikanska kvinnor utsätts för systematisk "afrofobi" i svensk förlossningsvård har fått miljontals kronor i statliga bidrag. Bakom arbetet står den tidigare Feministiskt Initiativ-ledaren Victoria Kawesa – som tidigare dömts för upphovsrättsbrott efter att ha blivit påkommen med att plagiera sin så kallade genusforskning.
– Det var det jävligaste. Summor som riktiga forskare kan drömma om, konstaterar Agnes Wold, som är starkt kritisk till bidragsrullningen.



Projektet ”Jämlik förlossning”, drivet av RFSU Stockholm, har beviljats sammanlagt 3,5 miljoner kronor av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) mellan 2023 och 2025.

Pengarna har gått till att kartlägga, utbilda och sprida vad RFSU beskriver som resultat om "rasism" i mödra- och förlossningsvården.

Den studie som ligger till grund för samtliga tre faser bygger på 20 intervjuer med afrikanska kvinnor i Region Stockholm. I rapporten slås fast att "afrofobi" förekommit i samtliga fall, utan att några alternativa förklaringar ges något utrymme.

RFSU sammanfattar själva slutsatsen så här: "Resultaten visar att samtliga kvinnor upplevt rasism kopplat till sitt födande."

Men studien visar sig vid en närmare titt snabbt vara ett rent "vetenskapligt luftslott", konstaterar Jesper Andersson i en genomgång i Kvartal.

Studien vilar tungt på ideologiska begrepp från vänsterextrem kritisk rasteori, som ”vit blick” och ”vit skörhet”, snarare än på prövbara medicinska eller organisatoriska förklaringar. Författarna framhåller dessutom sin egen identitet som en metodfördel och har rekryterat intervjupersoner via egna nätverk.

Den vita blicken
En afrikansk kvinna under pseudonymen Zuri används för att belägga att den svenska förlossningsvården är helt genomsyrad av rasism mot afrikaner. Under kapitlet ”Den vita blicken i förlossningsrummet” berättar Zuri att den ”svenska barnmorskan kändes som en åskådare” när hon skulle föda barn:

"Här kommer jag, en spännande afrikansk kvinna. Det var någonting som var fel. Jag fick ingen kontakt med henne faktiskt."

Zuri upplever att hon ”ses som en objektifierad spännande afrikansk kvinna i den vita blicken vilket tyder på en form av rasifierad exotifiering".

Denna känsla berodde på rasism och någon annan förklaring kan inte finnas, slår "forskarna" fast.

En av dem som kritiserar bidragen till studien är kändisprofessorn Agnes Wold, som konstaterar att "riktiga forskare kan drömma om" att få anslag i den storleksordningen.

Bakom studien står Victoria Kawesa – tidigare partiledare för Feministiskt initiativ (FI) och numera doktorand i genusvetenskap vid Linköpings universitet – samt Anne Kubai, forskare vid Södertörns högskola.

Kawesa tvingades lämna FI år 2017 efter att ha anklagats för plagiat i sin genusforskning och dömdes senare för upphovsrättsbrott. Hon är även dömd för att ha misshandlat en man i tunnelbanan som sade ifrån när hon plankade, och Fria Tider avslöjade redan inför riksdagsvalet 2014 att hon hade lurat en städerska från Polen att städa gratis åt henne.

Trots invändningar om vetenskaplig kvalitet har MUCF fortsatt att finansiera projektet. Myndigheten uppger att bidragen inte är forskningsmedel och att de därför inte ställer krav på vetenskaplig nivå, utan prövar om projekten följer den plan som angavs i ansökan.

Samtidigt visar handlingar att RFSU redan i den första ansökan lade fast en trestegsmodell för kartläggning, metodutveckling och implementering – innan studien ens var färdig. Kritiker menar att detta innebär att slutsatser och åtgärder i praktiken var bestämda på förhand.

"You are not my boss!"
Enligt uppgifter i projektredovisningen har totalt 700.000 kronor gått till de två forskarna bakom studien. MUCF uppger att myndigheten inte kontrollerar enskilda utbetalningar till konsulter, utan förlitar sig på organisationernas slutrapporter och revisorsintyg.

Trots bristande insyn har projektet redan börjat påverka den offentliga vården. RFSU har tillsammans med Region Stockholm utbildat vårdpersonal med material som bygger på studiens slutsatser och på omstridda antivita teorier.

Kvartals Jesper Andersson sökte Kawesas medförfattare Anne Kubai för att ställa frågor – men då blev hon hysterisk och började skrika åt honom på engelska:

– I feel really upset. You are offensive to me! You are not my boss! You are just a journalist, you are not Skatteverket. Stop it! And thank you, bye!

