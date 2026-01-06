Här får tjejerna nog – tapetserar "Återvandring" över halva stan

Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Andra världskriget

Här skriver Adolf Hitler i Aftonbladet om den "judisk-bolsjevikiska krigssamman-svärjningen"

Den tyske diktatorn fick helsida i den svenska kvällstidningen. "Sovjet har svikit alla sina förpliktelser!"0 Plus

"När vi dricker händer det att vi överfaller dem": Somaliska invandrare förklarar öppet varför de våldtar blonda kvinnor

Beskriver själva vad alla våldtäkterna går ut på. "De går runt nästan nakna, och så klagar de på att de våldtas? Det är deras eget fel."0 Plus

Här granskar AFA-veteranen vitboken åt SD-höjdarna

Dolda samarbetet med våldsvänstern. Mattias Karlsson anlitar Expos grundare Tobias Hübinette för att peka ut partikollegor som "extremister".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Plagiatdömda Victoria Kawesa fick statligt bidrag för att "forska" fram att svenska barnmorskor är rasister

Bisarr miljonrullning till förra FI-ledarens nya projekt. Agnes Wold: "Det var det jävligaste."0 

Ekonominyheter

Guldpriset rusar igen efter Trumps kupp

Nära nytt rekordpris – igen.. Kaoset på internationella scenen lockar fler investerare till trygga tillgången.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.