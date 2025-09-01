© FT BILD/ARKIV
GENREBILD

Elbil exploderade i Sundsvall – "huset skakade"

Publicerad 1 september 2025 kl 16.37

Inrikes. En kraftig explosion inträffade tidigt på måndagsmorgonen i Nacksta, Sundsvall. Men det var inte invandringspolitik som låg bakom smällen den här gången utan så kallad grön omställning.

Det var en subventionerad Volkswagen ID.4 elbil som fattade eld och orsakade stor oro i området. Plötsligt small bilden i luften och skadade tre andra bilar.

– Det var en rejäl explosion och de som hade kommit till jobbet säger att hela huset skakade, säger Patrik som arbetar på Volvo i närheten till P4 Västernorrland.

Enligt Sundsvalls Tidning och P4 Västernorrland ska bilens batteri ha exploderat, men uppgiften är ännu inte bekräftad.

Litiumjonbatterier är svåra att hantera vid bränder och har bland annat fått flygplan att krascha. De kan självantända om man har otur, och är nästan omöjliga att släcka när de väl börjat brinna.

Nyheter från förstasidan

Gängkriminell 15-åring råkade spränga sig själv

Hittades död i Östberga. Rekryterades av kriminellt nätverk via en skola och ett idrottslag.0 

