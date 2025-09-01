Elbil exploderade i Sundsvall – "huset skakade"

Det var en subventionerad Volkswagen ID.4 elbil som fattade eld och orsakade stor oro i området. Plötsligt small bilden i luften och skadade tre andra bilar.

– Det var en rejäl explosion och de som hade kommit till jobbet säger att hela huset skakade, säger Patrik som arbetar på Volvo i närheten till P4 Västernorrland.

Enligt Sundsvalls Tidning och P4 Västernorrland ska bilens batteri ha exploderat, men uppgiften är ännu inte bekräftad.

Litiumjonbatterier är svåra att hantera vid bränder och har bland annat fått flygplan att krascha. De kan självantända om man har otur, och är nästan omöjliga att släcka när de väl börjat brinna.